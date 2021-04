Saadet Partisi Sözcüsü Aydın: 10 yıl siyasetten uzak bir arkadaş, AK Parti'ye umut olabiliyorsa; partimizde böyle binlerce arkadaşımız var

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP İstanbul İl Kongresi'nde Osman Nuri Kabaktepe'yi anons ederken “1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımız” ifadelerine ilişkin açıklama yaptı. Aydın, "2011 yılına kadar bizimle siyaset yapmış ve 10 yıl gibi uzun bir süredir de siyasetten uzak bir arkadaş, Ak Parti'ye umut olabiliyorsa; Saadet Partisi'nde böyle yüzlerce-binlerce arkadaşımız var, öyleyse buyursunlar, gelsinler bu çatı altında siyaset yapsınlar." dedi.

AKP İstanbul İl Başkanı eski Saadet Partili, aynı zamanda 2004 yerel seçimlerde SP'den aday da olan Osman Nuri Kabaktepe oldu.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın'ın Erdoğan'ın "94" ruhu dediği Osman Nuri Kabaktepe ile ilgili açıklaması şöyle:

"Partimizde önceki dönemlerde görev almış bir ismin, 19 yıldır iktidarda bulunan bir partiyi bu kadar heyecanlandırıyor olmasını önemsiyoruz.

Fakat 2001 yılında kurulan ve ısrarla önceki siyasi anlayışını bir kenara bıraktığını ve reddettiğini ifade eden Ak Parti'nin, 20 yıl sonra bugün; "94 ruhu" diyerek, kuruluşundan 7 yıl öncesini bir vizyon ve özlem olarak ortaya koyması; tükenmişliğin bir ifadesidir.

Meksika'nın yerli kabilelerinden birinin şefine atfedilen bir söz vardır; "o kadar hızlı gittik ki; ruhlarımız geride kaldı.."

Evet Ak Parti de, iyi niyetle yapılan o kadar uyarıya rağmen; yanlışlarını ifade eden herkesi hainlikle suçlayarak, girmiş oldukları yanlış yolda o kadar hızlı gitti ki; çeyrek asır öncesinin ruhunu arar hale geldi.

Ak Parti, kuruluşundan 20 yıl sonra bir yere vardı; ama bu yer, kesinlikle yola çıkarken varacağız dedikleri yer değildir!

Çok net ifade ediyoruz; yapmış oldukları bu hamleler, bu saatten sonra Ak Parti'nin eriyişini durduramaz.

Ayrıca 2011 yılına kadar bizimle siyaset yapmış ve 10 yıl gibi uzun bir süredir de siyasetten uzak bir arkadaş, Ak Parti'ye umut olabiliyorsa; Saadet Partisi'nde böyle yüzlerce-binlerce arkadaşımız var, öyleyse buyursunlar, gelsinler bu çatı altında siyaset yapsınlar."

TIKLAYIN: Osman Nuri Kabaktepe kimdir: AKP İstanbul İl Örgütü'ndeki değişim ne anlama geliyor?

'94 ruhu' açıklaması

"94 Ruhu" dedikleri şey, o dönemde 25 yıllık siyasi tecrübenin Refah Partisi'nde ete-kemiğe bürünmesiyle ortaya çıkmıştır.

Ve bugün o tecrübe yarım asırı geride bırakmış ve de o anlayış Saadet Partisi çatısı altında sürdürülmektedir.

"94 ruhu";

Üretimi esas almaktır, hakkı ve adaleti gözetmektir, Yapılan her işte üç-beş kişinin değil; bu topraklar üzerinde yaşayan milyonlarca insanımızın yararını gözetmektir, Kendi rengini koruyarak, bu memleketin her bir ferdiyle uzlaşabilmek, konuşabilmek ve ülke-millet faydasına olacak her işte birlikte yol yürümektir, Dış politikadan, tarıma, eğitimden ekonomiye her alanda milletin yüzünü güldürecek, dertlerine derman olacak hamleleri yapmaktır.

94'te Refah Partisi bunu yapmıştı, 2021'de de bu anlayışla siyaset yapan parti SAADET PARTİSİ'dir.

Kendilerine kaybettikleri şeyi, kaybettikleri yerde aramalarını tavsiye ediyoruz.."