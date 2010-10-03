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Politika

SAADET PARTİSİ ORDU İL YÖNETİMİ İSTİFA ETTİ ORDU (A.A)

03 Ekim 2010 17:15

-SAADET PARTİSİ ORDU İL YÖNETİMİ İSTİFA ETTİ ORDU (A.A) - 03.10.2010 - Saadet Partisi Ordu il yönetiminin istifa ettiği bildirildi. Saadet Partisi Ordu İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 11 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen büyük kongreden sonra meydana gelen olayların, ''partinin artık bir derlenme ve toparlanma adresi olmaktan çıktığını göstergesi olduğu'' belirtildi. Açıklamada kavgalı ve güvensiz bir birliktelik yerine dostça ayrılığın daha doğru olacağı ifade edilerek, şöyle denildi: ''Önce ahlak ve maneviyat söylemiyle yola çıkan bir partide ahlaki ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan iftira, yalan, hakaret ve fiili saldırılar gerçekleşmiş, teşkilat mensuplarımız kardeş kavgasına sürüklenmek istenmiştir. Kavgalı ve güvensiz bir birliktelik yerine, dostça bir ayrılığın daha doğru olacağına inandığımızdan, 15 ilçe başkanımız ve 300 yakın üyemizle Saadet Partisi'nden istifa ediyoruz. Bütün kamuoyu bilmelidir ki bölmeyen, bölmek istemeyen, yalan söylemeyen, riyaset hırsı olmayan, sabit fikirli olmayan, taraftayım ve müsterihim, milletimiz ve memleketimiz için olan gayret ve çalışmalarımızdan da geri durmayacağız.''

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