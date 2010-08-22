-SAADET PARTİSİ, OLAYLI İFTAR İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTI İSTANBUL (A.A) - 22.08.2010 - Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, dün akşam iftar yemeğinde protestoda bulunulmasıyla ilgili olarak otel kamera görüntüleri ve televizyon kayıtlarının inceleneceğini, görüntülerden olaylara karışan kişiler tespit edilerek gerekli hukuki sürecin başlatılacağını bildirdi. İl Başkanlığından dün akşam Yeşilköy Wow Otel'deki iftar yemeğinde yaşanan protestoyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, iftardan önce Kur'an okunurken salonun girişinde arbede yaşandığı, hafızın iki kez ara vermek zorunda kaldığı, sunucunun da telkiniyle arbedenin bir süre sonra önlendiği belirtildi. İftar vakti geldikten sonra İstanbul İl Başkanı Erol Erdoğan'ın açılış konuşması yaptığı, iftara davetli olan ancak mazeretleri sebebiyle katılamayan MNP ve MSP Kurucu Genel Başkanı Süleyman Arif Emre, Saadet Partisi'nin eski genel başkanlarından Recai Kutan ve 54. hükümetin başbakanı Necmettin Erbakan'ın mesajlarının sunucu tarafından salondaki katılımcılara okunduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: ''Bu sırada salonun değişik bölgelerinden ama çoğunlukla giriş kapısı bölümünden olmak üzere 30'dan fazla kişi 'Erbakan'a sadakat şerefimizdir' ve 'Hocayı satanı satarız' diye slogan atarak masalarından kalkmaya başladı. Uzun süre slogan atılmaya devam edildi. Bu sırada, Pakistan Başkonsolosu, geçtiğimiz hafta ülkesinde yaşanan sel felaketi hakkında bilgi vermek üzere kürsüye davet edildi. Ancak konsolos sloganlardan dolayı konuşmasına başlayamadı. Konsolos konuşmasını yapmak için beklerken slogan atanlar çoğalmaya, sahneye ve protokolün de bulunduğu genel başkan masasına doğru yürümeye başladı. Bu esnada hem slogan atılıyor hem de masalar devriliyordu. Zaman zaman da tuzluk, kaşık, bıçak gibi bazı şeyler rastgele atılmaya başlandı.'' Slogan atarak ilerleyen grup konsolosların ve diğer misafirlerin de bulunduğu masaya yaklaştığı sırada güvenlik gerekçesiyle Genel Başkan Numan Kurtulmuş ve bazı misafirlerin emniyetin de telkiniyle salondan ayrıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Sonrasında, aynı grup eylemlerine devam etti. İftar komisyonunun ferasetli davranışı, genel başkanımızın sükunet tavsiyesi ve misafirlerin olgun tutumları sayesinde olayların büyümesi önlendi. Gösteri devam ettiği ve salonda servis imkanı da kalmadığı için iftar yemeği tamamlanamadan sona ermiş oldu. Otel kamera görüntüleri ve televizyon kayıtları incelenip görüntülerden olaylara karıştığı belirlenen kişiler tespit edilerek gerekli hukuki süreç başlatılacaktır. İstanbul İl Başkanlığı olarak bu olaylardan dolayı camiamız adına derin üzüntü duyduk.''