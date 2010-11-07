-SAADET PARTİSİ OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRESİ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 11.07.2010 - Saadet Partisi Olağanüstü Büyük Kongresi başladı. Atatürk Spor Salonu önünde erken saatlerde toplanmaya başlayan partililer, Genel Başkan Numan Kurtulmuş ve Necmettin Erbakan lehine sloganlar atarken, salon içerisinde ise bu kongre için bestelenen ''Tam Zamanı Saadet Zamanı'' marşı söylendi. Genel Başkan Yardımcısı Lutfi Esengün'ün açılış konuşmasını yaptığı kongrede, Divan Başkanlığına Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Teoman Rıza Güneri seçildi. Daha sonra Genel Başkan Numan Kurtulmuş, salona alkışlar ve konfetiler eşliğinde girdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı kongrede AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Çelik ve Salih Kapusuz da yer aldı. Kongerede genel başkanlık seçiminin yanı sıra Genel İdare Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için de seçim yapılacak. Kongrede ayrıca tüzük ve program değişikliğine gidilmesi bekleniyor.