T24 LogoT24 Logo
Politika

SAADET PARTİSİ OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRESİ BAŞLADI ANKARA (A.A)

07 Kasım 2010 13:47

-SAADET PARTİSİ OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRESİ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 11.07.2010 - Saadet Partisi Olağanüstü Büyük Kongresi başladı. Atatürk Spor Salonu önünde erken saatlerde toplanmaya başlayan partililer, Genel Başkan Numan Kurtulmuş ve Necmettin Erbakan lehine sloganlar atarken, salon içerisinde ise bu kongre için bestelenen ''Tam Zamanı Saadet Zamanı'' marşı söylendi. Genel Başkan Yardımcısı Lutfi Esengün'ün açılış konuşmasını yaptığı kongrede, Divan Başkanlığına Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Teoman Rıza Güneri seçildi. Daha sonra Genel Başkan Numan Kurtulmuş, salona alkışlar ve konfetiler eşliğinde girdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı kongrede AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Çelik ve Salih Kapusuz da yer aldı. Kongerede genel başkanlık seçiminin yanı sıra Genel İdare Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için de seçim yapılacak. Kongrede ayrıca tüzük ve program değişikliğine gidilmesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24