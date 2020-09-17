Saadet Partisi'nden yeni slogan: Yaşanabilir Türkiye için el ele, hep birlikte

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı, partinin yeni dönem siyasi çalışmalarda kullanılacak sloganını ve konseptini bir basın toplantısıyla duyurdu.

''Yaşanabilir Türkiye İçin; El Ele, Hep Birlikte'' olarak belirlenen sloganı tanıtan Yazıcı, ''Partimiz, Türkiye’nin içinde bulunmuş olduğu bu badireli süreçte bütün kesimlere güven ve cesaret veren, çıkış ve çözüm yolunu gösteren, insanların dertleriyle dertlenen ve buna göre siyaset üreten bir anlayış ortaya koyacaktır'' dedi.

Saadet Partisi olarak, suni gündem duvarlarını aşarak, ülkede esas konuşulması gerekenleri, insanların taleplerini, beklentilerini, sorunlarını en yüksek sesle dile getireceklerini belirten Yazıcı, ''İşçi, işsiz, memur, esnaf, çiftçi, sanayici, emekli fark etmeksizin herkesin sorunlarına çözüm üretecek, bu ülkenin kadınlarının, çocuklarının, gençlerinin taleplerini dikkate alacak, EYT'lilerin ve KHK'lıların hak arayışlarına destek olacağız'' ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Yazıcı, şöyle konuştu:

''Kutuplaşmalara, liyakatsizliğe, işsizlik ve gelir adaletsizliğine son verecek; hukuksuzluklara, ahlaki ve manevi çöküşe, kültürel yozlaşmaya dur diyeceğiz. İsraf, rüşvet ve yolsuzluğu rafa kaldıracak, üretime dönük olmayan, borca dayalı ve ülkemizi iflasa sürükleyen yatırım anlayışına son vereceğiz. Üreterek kalkınma modelini benimseyen, adil paylaşım ve şahsiyetli dış politikayı esas alan, toplumsal barışı tesis edecek, ahlaki ve manevi kalkınmayı ihmal etmeyen, herkes için adalet, şeffaf yönetim ve denetlenebilirlik anlayışını içerecek politikalarımızı kamuoyu ile paylaşacağız.

Saha çalışmalarından dijital platformlara, her mecrada en güçlü çalışmayı Saadet Partisi kadroları yapacaktır. Yapacağımız dijital kampanyalarla da birlikte, teşkilat mensuplarımızın haricinde gönüllülerimizi de bünyemize dâhil ederek, sosyal medyayı en güçlü ve doğru şekilde kullanacağız. Yeni dönem çalışmalarımızla birlikte; politikalarımız, konseptimiz ve sloganlarımız, Türkiye genelinde vatandaşlarımız tarafından duyulacak, görülecek, benimsenecek ve de takdir edilecektir; bu konuda her zaman olduğu gibi teşkilat mensuplarımıza güveniyoruz.''