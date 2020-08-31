Saadet Partisi'nden ÖTV zammı videosu; "devletinden.com'a gelin, gümrük giriş fiyatının 4 katına aracınızı alın"

Saadet Partisi Cumhurbaşkanı kararıyla artırılan ''Özel Tüketim Vergisi'' ile ilgili video yayınladı.

Saadet Partisi tarafından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalan kararname ile artırılan ''Özel Tüketim Vergisi''ne yayınlanan video ile tepki gösterildi.

Reklam konseptiyle hazırlanan video, "Düşük vergili araç isteyen aramasın! Bu ilana göz at. http://devletinden.com Daha pahalısı yok!" ifadeleriyle paylaşıldı.

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