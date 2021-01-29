Saadet Partisi'nden Erdoğan'a Z kuşağı yanıtı: Sorun anlatamamanız değil, anlamamanız

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Z kuşağı bunları bilmez. Anlatmamız lazım’ sözlerine, “Sorun anlatamamanız değil, anlamamanız” şeklinde cevap verdi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun SSK genel müdürlüğü dönemine işaret ederek “Z kuşağı bilmiyor. Bunları gençlerimize hatırlatmamız gerekiyor” sözlerine yanıt verdi. Saadet Partili Doğan, “Sorun anlatamamanız değil, anlamamanız” dedi.

Mesut Doğan, “Tüm çizilen pembe tabloya, iddia edilen şahlanışlara, vaat edilen parlak ekonomiye rağmen gençlerimize, neden büyük emekler vererek bitirdikleri üniversitelerden sonra iş bulmanın çok zor olduğunu da anlatamıyorsunuz. İş bulmanın ucunun, neden dönüp dolaşıp torpil bulmaya dayandığını da anlatamıyorsunuz. Türkiye’de her dört gençten birinin neden işsiz olduğunu da anlatamıyorsunuz. Sorun anlatamamanız değil, anlamamanız” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğan’ın açıklamaları şöyle:

"Bugün 18 yılda ülkemizin geldiği noktada, yani yeni Türkiye’de gençlerimiz işsizliğin, adaletsizliğin, yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların olduğu bir ülkede yaşamaktadırlar. Türkiye’de, insanlara; “adalet denilince aklınıza ne geliyor?” diye sorulduğunda verilen en sık cevabın “adaletsizlik” olduğu bir dönemdeyiz. Hukukun Üstünlüğü Endeksi’ne göre 2020 yılında Türkiye 128 ülke arasında 107. sırada yer almış ve Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ise hukukun üstünlüğü konusunda son sıradadır.

Bugün TÜİK’in verilerine göre 4 milyon 16 bin işsizin yaşadığı bir ülke olarak, faize günlük 500 milyon lira ödemekteyiz ki; buda aylık 5 milyon 310 bin asgari ücret demektir. Demokrasi ve ekonomide Türkiye’ye çağ atlattığını iddia edenler ise, tüm bu gerçekleri yok saymakta ısrar etmekteler. Görüldüğü üzere tablo hükûmetin çizdiğinden farklıdır ve gençlerimiz de bu durumun gayet iyi farkındadır. Bu nedenle gençlere yöneltilen "İmkânınız olsa yurt dışına yerleşip orada yaşamak ister misiniz?" sorusuna Türkiye genelinde %62,5'i "evet" yanıtını veriyor.

Teknolojiyi yetkin bir şekilde kullanan, küresel gelişmeleri takip eden ve de önümüzdeki yıllarda ülkemizin en dinamik nüfus bloğunu oluşturacak "Z kuşağı" gençlerine bir hükümet güzellemesi yapmak yerine, bu gençleri anlamak son derece önemlidir. "Z kuşağını anlamaya çalışmak", toplumu oluşturan tüm nesiller ve kesimler için daha güvenli, huzurlu ve mutlu bir geleceğin inşası için en anlamlı çabalardan birisi olacaktır."

Vatandaşın ekonomik sorunlarına da değinen Doğan şöyle devam etti:

“Bugün mahkemelerimizde 22milyon 106 bin 182 adet iflas ve icra dosyası var Var da var. Bunları görmemezlikten gelmek çözüm değil ki. ‘Dünyada hiçbir sorun görmemezlikten gelindiği için küsüp te kendiliğinden yok olmaz.’ Saadet Partisi olarak biz, milletin yaşadığı problemleri görmezden, duymazdan gelen, üstüne üstlük vatandaştan anlaşılmayı bekleyen siyaset anlayışını reddediyoruz.

İktidar merak etmesin; sıkışıp kaldığı bu karamsar iklimden Türkiye'yi kurtaracak, ekonomi ve adalet başta olmak üzere problemlerimize çözüm bulma yolunda gerekli adımları atacak bir irade göstersin, işte o zaman; Gençler de sizi anlar, esnaf da anlar, çitfçi de anlar, vatandaşlarımız da sizi anlar, destek olur, yükünüzü bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da paylaşır. Ama yeter ki siz, külfeti paylaşırken fedakârlık beklediğiniz insanımızı, nimetleri paylaşırken de birazcık hatırlayın.

Artık bu milletin dertlerinin iktidar tarafından anlaşıldığı, insanımızın feryatlarının görmezden, duymazdan gelinmediği, yersiz gündem başlıklarını değil, bu memleketin sorunlarına çözüm yollarını tartıştığımız bir Türkiye, Saadet Partisi olarak bizim en büyük hayalimiz, temennimizdir.

Gayretimizin amacı, bu aziz milletin yüzünün artık biraz gülmesidir. Derdimiz, milletin derdidir. Gündeme getirdiklerimiz, milletin gündemidir. Yükselttiğimiz bu ses, milletin kendi sesidir. Hedefimiz Hakkın ve adaletin hakim olduğu herkesin kendini güvende hissettiği yaşanabilir bir Türkiye’dir. Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum, Gününüz aydın, işleriniz bereketli olsun; Allah'a emanet olunuz.”