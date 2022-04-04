Saadet Partisi'nden AKP'ye yanıt: Hocamız sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı

"Erbakan hocanın ömrü Ayasofya açılsın demekle geçti, bunu Erdoğan açtı. Erbakan hocanın ömrü Taksim Camii açılsın diye geçti, Bunu Erdoğan açtı. Erbakan hocanın ömrü savunma sanayii diyerek geçti. Bunu Erdoğan yaptı. Erbakan hocanın ömrü IMF'siz Türkiye diyerek geçti. Bunu Erdoğan yaptı. Erbakan hocanın ömrü bölgemizde büyük güç olalım D8 diye geçti. Daha ötesini sayın Erdoğan yaptı. Erbakan hocanın ömrü bağımsız Türkiye diyerek geçti. Bağımsızlığın kralını, en iyisini en iddialısını bugün Erdoğan hayata geçiriyor. O yüzden Erbakan hocanın duracağı yer bellidir. Temel beyin duracağı yer bellidir. Ben isterim ki daha sakin daha makul bu işi değerlendirsinler. Tek başına Ayasofya'nın açılması bir ömür Erdoğan'ı sevmek sebebidir."

Saadet Partisi'nden yanıt geldi

AKP'li Bülent Turan'ın açıklamalarına Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın'ndan yanıt geldi. Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da; 'Erbakan Hoca yaşasaydı…' diye cümleler kurarak, Erbakan Hocamızın hayatta olduğu dönemlerde kendilerinin neler yaptıklarını unutturacaklarını sananlar kervanına katılmış.

Anlaşılan bu kervan, seçimler yaklaştıkça daha da büyüyecek.

Öncelikle Genel Başkanımıza veya bir başka insana gösterilecek hürmetin en değerlisi; sözlerini çarpıtmamak ve iftirada bulunmamaktır.

Olmayanı olmuş gibi göstermeye çalışmak ve söylenmeyeni söylenmiş gibi aktarmak bir Müslümana, hem de mübarek Ramazan günlerinde yakışmaz!

“Erbakan Hocamız yaşasaydı” şeklinde cümle kuranların, Erbakan Hocamızın hayatta olduğu dönemler ne yaptıkları ise kamuoyunun malumudur ve Ethem Sancak da geçtiğimiz günlerde bu malumu bir kez daha ilan etmiştir.

Erbakan Hocamız yaşasaydı ne olurduyu konuşacaksak; Erbakan Hocamız yaşarken ne oldu; bunları iyi idrak etmek gerekir.

Hocamız;

-Sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı,

-“Tekerlekli sandalye..” gibi çirkin cümlelere muhatap oldu,

-‘Saadet Partisi Genel Başkanı’ olarak vefat etti.

Sözün özü: Erbakan Hocamız hayattayken ağır ithamlarda bulunan sizler, bugün Erbakan Hocamız hayatta olsaydı; tıpkı bugün Saadet Partisi’ne ve Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’na kurduğunuz cümleleri bu kez de Erbakan Hocamız hakkında kuracaktınız!

Dün Erbakan Hocamızın durduğu yerden ve politikalarından rahatsız olan sizler, bugün de Saadet Partisi’nden rahatsız ve tedirgin oluyorsunuz; yani değişen bir şey yok!

Bilesiniz ki; hakkı ve hakikati “politik ağız”la örtemez ve geçmişten bugüne süreklilik arz eden bu kutlu yürüyüşü “siyasi kurnazlık”la engelleyemezsiniz!"