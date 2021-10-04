Saadet Partisi'nde YİK Başkanlığı'na Temel Karamollaoğlu seçildi

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><strong>Oğuzhan Asiltürk'</strong>ün hayatını kaybetmesiyle boşalan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanlığına, Genel Başkan <strong>Temel Karamollaoğlu</strong> seçildi.</p>\n<p><span class="highlight">Saadet Partisi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: </span></p>\n<p>"Oğuzhan Asiltürk Bey'in vefatı üzerine Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına, kurul üyelerinin ittifakı ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçilmiştir."</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/saadet-partisi-yik-baskani-oguzhan-asilturk-son-yolculuguna-ugurlaniyor,982676" target="_blank" rel="noopener">Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk için cenaze töreni düzenlendi, Erdoğan, "ağabeyim" diyerek veda etti</a></strong></p>\n</body>\n</html>