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Saadet Partisi'nde YİK Başkanlığı'na Temel Karamollaoğlu seçildi

Asiltürk, Koronavirüs nedeniyle 13 Eylül'de kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti

04 Ekim 2021 19:41

Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesiyle boşalan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanlığına, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu seçildi.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: 

"Oğuzhan Asiltürk Bey'in vefatı üzerine Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına, kurul üyelerinin ittifakı ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçilmiştir."

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