Saadet Partisi’nde tezkere çatlağı; Cihangir İslam oy kullanmayacağını açıkladı

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Libya’ya asker göndermek için düzenlenen oturuma katılmayacağını ve oy kullanmayacağını duyurdu. Saadet Partisi sabah saatlerinde tezkereye ‘evet’ oyu vereceklerini duyurdu. Saadet Partisi’nin TBMM’de iki milletvekili bulunuyor.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan İslam, “Libya'ya asker gönderme konusunun görüşüleceği bugünkü TBMM oturumuna katılmama kararı aldım. Oturuma girmeyecek ve oy kullanmayacağım” ifadesini kullandı.