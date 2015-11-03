Saadet Partisi: "Nasılsanız öyle yönetilirsiniz" deniyor, içinde yaşadığımız toplumu biliyoruz

1 Kasım seçiminde büyük bir oy düşüşü yaşayan Saadet Partisi, sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, "Bizim inancımıza göre insan için çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur. Tebliğ yapanlar davalarını gerektiği gibi güler yüzle yaparlarsa kazanmış olurlar. ‘Nasılsanız öyle yönetilirsiniz’ deniliyor. Elbette inanıyoruz. İçinde yaşadığımız toplumu biliyoruz" dedi.

Saadet Partisi’nin Balgat’taki Genel Merkezi’nde seçim sonuçlarını değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, teşkilat mensuplarına gayret ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"Çalışma metotlarımızı gözden geçireceğiz"

Seçim sonuçlarının millete ve ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulanan Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak, “Bundan sonra elbette durumumuzu gözden geçirip, neler yapabileceğimizi istişare edeceğiz. Burada bir algı operasyonu yönetiliyor. Kabul etsek de etmesek de karşımızda bir AKP gerçeği var. 25 günlük süre içerisinde devletin resmi kurumu TRT’de AKP’ye ayrılan süre 30 saat Sayın Cumhurbaşkanı’na ayrılan süre 29 saat, CHP’ye 5 saat, MHP’ye 1 saat, HDP’ye 18 dakika Saadet’e ayrılan süre ise, koca bir sıfır. Açık bir gerçek var; demek ki daha fazla koşturmamız, Allah rızası için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Şimdiye kadar arkadaşlarımızın herhangi bir gevşeklik gösterdiklerini zannetmiyorum ama çalışma metodlarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

"Bütün teşkilatlarımız var gücüyle çalıştı"

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ise, neticeden memnun kalmadıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Bir seçim geçirdik. Netice bizim memnun olacağımız bir netice değil. Ama memnun olacağımız bir şey var ki bütün teşkilatlarımız bütün gücüyle çalıştı. Bizim inancımıza göre insan için çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur. Tebliğ yapanlar davalarını gerektiği gibi güler yüzle yaparlarsa kazanmış olurlar. ‘Nasılsanız öyle yönetilirsiniz’ deniliyor. Elbette inanıyoruz. İçinde yaşadığımız toplumu biliyoruz. Peki, bize düşen görev nedir? Bize düşen görev gerçekleri tatlı dille, güler yüzle en güzel şekilde karşımızdaki insanlara anlatmaktır. Bunu yaparsak kazanan biz oluruz. İnsanlar buna uyarsa memnun oluruz.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak, 1 Kasım seçim sonuçlarının netleşmesinden sonra sonuçları değerlendirdi. Saadet Partisi’nin Balgat’taki Genel Merkezi’nde seçim sonuçlarını değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, teşkilat mensuplarına gayret ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti. “Her bir gencimiz ve teşkilat mensubumuz cebindeki harçlıktan, aldığı burstan ve çocuklarının mutfak masraflarından kısarak, bu davaya katkıda bulundu ve hizmet etti. Üstelik bedensel olarak da gecesini gündüzüne kattı. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

"Çalışma metotlarımızı gözden geçireceğiz"

Bundan sonra teşkilat olarak durumun gözden geçirilip, istişareler yapacaklarını kaydeden Kamalak, “Burada bir algı operasyonu yönetiliyor. Kabul etsek de etmesek de karşımızda bir AKP gerçeği var. 25 günlük süre içerisinde devletin resmi kurumu TRT’de AKP’ye ayrılan süre 30 saat sayın Cumhurbaşkanına ayrılan süre 29 saat, CHP’ye 5 saat, MHP’ye 1 saat, HDP’ye 18 dk Saadet’e ayrılan süre ise, koca bir sıfır. Açık bir gerçek var; demek ki daha fazla koşturmamız Allah rızası için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Şimdiye kadar arkadaşlarımızın herhangi bir gevşeklik gösterdiklerini zannetmiyorum ama çalışma metodlarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

"Milletin iradesine saygılıyız"

Seçim sonuçlarının millete ve ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulanan Kamalak, şunları kaydetti: “‘Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü tehlikededir’ mesajı algı operasyonu şeklinde yoğun bir şekilde kamuoyuna aktarıldı. Tabiki aziz milletimiz vatanın birliği ve milletin bölünmez bütünlüğü söz konusu olunca gerisi teferruattır düşüncesiyle AKP’nin etrafında toplandı. Bu seçimleri böyle görüyoruz. Terör olayı Suriye hadisesi hâlbuki Suriye’yi bu hale getiren Türkiye’yi savaşın eşiğine getiren yanlış politikalar neticesinde oldu. Terör olaylarıyla Doğu’yu Güneydoğu’yu PKK’ya teslim eden, orada devlet boşluğu oluşturan neticede yine AKP’dir. Sonra yanlış politikasını gördü ve sonra da operasyonlar yaptı bunlar da seçime etki yaptı. Ama ne olursa olsun yapılan seçimler milletimizin iradesi olması hasebiyle aziz milletimiz ve ülkemiz için Allah hayırlara vesile kılsın. Bütün gayretlerden dolayı teşkilat mensuplarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.”

“Teşkilatlarımız var gücüyle çalıştı”

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ise, neticeden memnun kalmadıklarını belirterek şunları kaydetti: “Bir seçim geçirdik. Netice bizim memnun olacağımız bir netice değil. Ama memnun olacağımız bir şey var ki teşkilatlarımız bütün gücüyle çalıştı. Bizim inancımıza göre insan için çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur. Tebliğ yapanlar davalarını gerektiği gibi güler yüzle yaparlarsa kazanmış olurlar. İnsanların, en güzel tebliği yapan peygamberlere bile iman etmediklerini biliyoruz. ‘Nasılsanız öyle yönetilirsiniz’ deniliyor. Bize düşen görev gerçekleri tatlı dille, güler yüzle en güzel şekilde karşımızdaki insanlara anlatmaktır. Bu yaparsak kazanan biz oluruz. İnsanlar buna uyarsa memnun oluruz.”