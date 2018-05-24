Saadet Partisi meydanlar için özel olarak kurguladı; Karamollaoğlu'ndan e-miting

Saadet Partisi (SP) Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun seçim kampanyasından daha geniş kitlelere ulaşması için e-miting projesi uyguladı. Karamollaoğlu’nun bugün Sakarya’da saat 16.00’da yapacağı mitingde hayata geçirilecek uygulama iki aşamadan oluşuyor. Buna göre, Karamollaoğlu, önce miting yapacak ardından kendisine sosyal medya hesaplarından gelen soruları yanıtlayacak. Bunun için özel bir alt yapı çalışması gerçekleştiren partinin bu uygulaması bundan sonra tüm Türkiye genelinde yapılacak.

“12 Eylül’de içeri girmiştim, Sivas olayları kadar üzülmemiştim”

Karamollaoğlu, dün akşam katıldığı FOX TV’de yayınlanan ‘Liderler FOX’ta’ programında seçilmesi durumunda OHAL’İ kaldıracaklarını ifade etti ve “Adalet bir ülkede en önemli şey onun için hemen OHAL’i kaldırmayı düşünüyoruz. OHAL kalktığı zaman terörle mücadeleyi daha iyi götürmeniz lazım. OHAL kalkar da adalet işlemeyebaşlarsa ülkeye güven artar ve yatırım yapılır” dedi.

"Seçim ikinci tura kalır mı?" sorusuna da Karamollaoğlu, “24 Haziran seçimi birinci tur için kesin bir şey söyleyemem. İkinci turda Erdoğan beni istemez. Ben olursam ben seçilirim çünkü. Sol kesimi çok farklı algıladık bu zamana kadar. Solcular bize oy verir. Benim o inancım var. Alevi kesimine gelince Alevi kesimi içinde sosyal adalet dediğimizde ikiye ayrılabilir. Son dönemde Sivas olaylarının daha anlaşılır hale geldiği kanaatindeyim. İşte bazı ses bantları da yayınlandı. Fotoğraflar da yayınlandı sonra benim olmadığımı söylediler. Bütün bunlar bir kırılmaya neden oldu. Ben birçok insandan iyi tepkiler aldım” cevabını verdi.

Sivas olaylarında yaşadıklarını anlatan Karamollaoğlu, “Sivas olaylarına ben çok üzüldüm. 12 Eylül’de içeri girdim ama bu kadar üzülmemiştim” dedi.

TIKLAYIN - Karamollaoğlu: İkinci turda ben olursam seçilirim; solcular bize oy verir