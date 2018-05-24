Karamollaoğlu: İkinci turda ben olursam seçilirim; solcular bize oy verir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 haziran'daki seçimde ikinci tura kalması halince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı başarılı olacağını belirterek, "24 Haziran seçimi birinci tur için kesin bir şey söyleyemem. İkinci turda Erdoğan beni istemez. Ben olursam ben seçilirim çünkü. Sol kesimi çok farklı algıladık bu zamana kadar. Solcular bize oy verir" dedi.

Kürt meslesine yönelik çalışmalar yaptıklarını da ifade eden Karamollaoğlu, "Teröre bulaşmamış insanlarla irtibat kurmak zorundayız. Kürt meselesine dair çalışma yaptık. Afrin meselesi araya girdi. En önemli husus bu konuda ana dilde eğitim. Bu çok tabiidir. Toplumun bütün dertleriyle ilgilenmek mecburiyetindeyiz. Ben İslamcı değilim müslümanım" diye konuştu.

Karamollaoğlu'nun Fox TV'deki açıklamaları şöyle:



"AK Parti iktidarı hiçbir zaman kabahati kendilerinde bulmuyorlar. Hakikaten Türkiye etkileri çok büyük olacak bir sıkıntıya girdi. Bu, bugünkü iktidarın bir sonucu. Ben hükümetin farklı bir kapitalist bir anlayışa sahip olduğunu düşünüyorum. Batıdan daha kapitalist. Sümerbank Bankası'nı nostaljik olsun bile derim. Özelleştirilmesi neticelenmemiş tüm tesislerin satışlarını durduracağız. Hazine garantisi olacak değil. Bu dışarıdan ekstradan bir kaynak temin edilmiş olması demektir. (Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin) Bugünkü politikaları devam ettirme konusunda kararlı hükümet.

"Borçları ödemezlerse yaptırımlarla karşı karşıya kalırlar"

Bizim Tarım Bakanımız tarıma önem vermiyor. Hükümetler borçlarını ödemediği zaman başka yaptırımlarla karşı karşıya kalır. Siyasi taviz isterler. Hangi tavizi isterler ben bu konuya girmek istemem. Türkiye, Ortadoğu'da ciddi bir saldırı ile karşı karşıya.

"AK Parti'nin beka sorunu var"

Güvensizlikten dolayı para yatırmıyorlar. Sahada adalet ve uluslararası kurallara uyacaklarını söylüyorlardı. AK Parti'nin beka sorunu var. Ülkeye kimse gelmez, güven yok. Güven çok kapsamlı bir anlayış. Adalet bir ülkede işin temelinde yatar. Adalet yoksa parası olan insanlar size parasını yatırmak istemez. Risk barındırır.

Arap ülkelerinde petrol var. O yüzden yatırım yapıyorlar. Batı başının en büyük belası olarak Çin'i görürüz.

Seçim vaatleri

Adil düzenden hiç vazgeçmedik Peşinen kimseye rüşvet dağıtmıyorum. 3 sene içinde en azından maaşının iki katını alır. Asgari ücret her sene yüzde 7 artsa iki misline çıkar. Asgari ücret söz konusu olduğunda işverenin de halini düşünerek vergilerde de düşüş olması lazım. Devlet bunu karşılamalı. Çanakkale Köprüsü, Kanal İstanbul'a ihtiyaç yok. Sivas'a gittim, yıllardır kullandığımız binalar yıkılmış yenileri yapılmış, yazık israf bunlar. Bunlar hiç olmasın mı? Bütçemiz fazla gelmeye başlar o zaman bakarız. Benim kökenim devlette planlamacılıktan geliyor. Harcama yaparken en önemli olayı fizibilitesini yapmaktır.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı şu anda bizim için israf olan bir yatırım. Bize hangi faydayı sağladı? Bunlar ne kadar kudretli demiyorlar ki, keşke deseler. O saray bize fazla gelir. Çankaya'ya evimizde yakın. Mütevazı bir yaşamı tercih ederiz.

Ülkeniz gelişmişse vergiler düşer. Eğer Türkiye'de gelir dağılımında adalet olursa vergi düşer. İsraf ve yolsuzluk önemli.

"Devr-i sabık gibi bir niyetimiz yok"

Devr-i sabık gibi bir niyetimiz yok. Devlette bir yanlışlık varsa araştırılması elzemdir. Denetim şarttır. Denetimde iki müesse vardır, Sayıştay ve Devlet Denetleme Kurumu'dur. Kendimde denetleneceğim. Şehir hastaneleri, ekonomi raporları, iç göç gibi konularında çalışmalarımız var. Bir yerden başlamanız gerekiyorsa içeriye de dışarıya da güven vermelisiniz. Devlet öyle bir harcama yapıyor ki aklım almıyor, israfın bedelini bilmiyoruz ki.

"Zamlarla bu mesele çözülmez"

Biz doğru oturalım, ülkenin kaynaklarını belirleyelim, bu kaynaklar nerede kullanıldı görelim. Elbette kaynak paketleri oluşturmak gerekir. Bir para var ama gelmekten korkuyor. Zamlarla bu mesele çözülmez"

Tarım kanunu der ki 34.5-35 milyon destek vermek gerek. Yoksa verim alamazsınız. Üretime dönük yatırımlarda değerlendirmek gerekir. Bizim yüklerimizden biri faizdir. IMF bir memlekete gelirken en düşük faizli borç verir. IMF sizin maliye politikaları verir. IMF ile masaya oturmayı düşünmüyorum. Onlara bağlı hale getirir. Kendimiz formül araştırmamız lazım.

"OHAL'i kaldıracağız"

OHAL'i kaldırmayı düşünüyoruz. OHAL kalktığı zaman terörle mücadeleyi daha iyi götürmeniz lazım."

Merkez Bankası bağımsız olmalı. 13 tane banka bunu yapıyor. Kısıtlama da meydana getirmişler. Ben bankacı değilim ama kaynakların kullanımı önemli. Yatırım yapılmazsa bu parayla uçuruma götürürsünüz. İlk sektör tarım ve hayvancılık sektörüdür. Biz miktar kıpırdayalım Türkiye'de tahmin edemeyeceğiniz kadar üretimde patlama yaşanır.

Eğitim sistemi

400 bin öğretmen atama bekliyor. Bir senenin içinde çözüm getiremem. Değişmesi icap eden sistemlerden birisi Milli Eğitim sistemidir.



Buna net bir cevap vereceğim. AB, AK Parti olarak medeniyet unsuru olarak yansıttılar bize. Biz sizinle ticaret, ortaklık yaparız. Kapılarında ilelebet duramayız. İmtiyazlı ortaklık yapabiliriz. İngiltere neden ayrıydı? Onların aralarında da tam bir bağ yok

ABD ile Trump varken anlaşmak mümkün değil gibi. Çin ve Rusya'ya yaklaşmamız lazım. İsrail şu anda hiçbir hukuku tanımıyor durumda. Nükleer silaha sahip Ortadoğu'daki tek ülke. İsrail'in anlayacağı tek şey var; güç. İsrail ile ekonomik ve diplomatik ilişkileri keserim. İsrail'in hedefi üçüncü dünya savaşını çıkarmak. Bizim gibi düşünmüyorlar.

İkinci tur açıklaması

24 Haziran seçimi birinci tur için kesin bir şey söyleyemem. İkinci turda Erdoğan beni istemez. Ben olursam ben seçilirim çünkü. Sol kesimi çok farklı algıladık bu zamana kadar. Solcular bize oy verir.

Teröre bulaşmamış insanlarla irtibat kurmak zorundayız. Kürt meselesine dair çalışma yaptık. Afrin meselesi araya girdi. En önemli husus bu konuda ana dilde eğitim. Bu çok tabiidir. Toplumun bütün dertleriyle ilgilenmek mecburiyetindeyiz. Ben İslamcı değilim müslümanım."