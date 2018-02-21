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Saadet Partisi liderinden 'İlker Başbuğ' açıklaması: Hemen ağır bir şekilde eleştirilmesi doğru değil!

"Operasyonun bir partinin konusuymuş gibi havaya sokarsanız..."

21 Şubat 2018 12:42

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Afrin Operasyonu'na yönelik olarak, "Siyasete alet edilmesin" diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Birtakım ifadelerin ele alınıp, hemen ağır bir şekilde eleştirilmesini doğru bulmuyoruz. Bir fikri gündeme getirenleri saf dışı bırakmak, çöpe atmak doğru olmaz" dedi.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündem hakkında açıklama yaptı.

"Doğru bulmuyoruz"

"Şu anda bir askeri operasyon var. O operasyonu siyasiler yönetmiyor artık. Operasyonu asker yönetiyor. Siviller yönetmiyor, karar alıyor. Bu konu, siyasi mesele yapılmamalı. Bu tip meseleler, millete aittir" diyerek Afrin operasyonunun siyasete konu edilmemesi gerektiğini savunan Karamollaoğlu, benzer açıklamaları yaptığı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından sert sözlerle eleştirilen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a da sahip çıktı. Karamollaoğlu, şunları söyledi: 

"Birtakım ifadelerin ele alınıp, hemen ağır bir şekilde eleştirilmesini doğru bulmuyoruz. Bir fikri gündeme getirenleri saf dışı bırakmak, çöpe atmak doğru olmaz. Yurt dışındaki bir operasyonu, sadece bir partinin konusuymuş gibi, o partiden başka kimse bu konu hakkında fikir beyan edemezmiş gibi bir havaya sokarsanız, milli birliğe zarar verir."

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