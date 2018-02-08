Saadet Partisi lideri: Tankımızı vuran füzeyi ABD üretmiş; Papa, Müslümanlardan özür dileyecek mi?

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Afrin’de Türk tankına yapılan saldırıya ilişkin olarak, “Tankımızı vuran füzenin ABD üretimi TOW füzesi olduğuna dair ciddi bulgular var, deliller var. Askeri uzmanlar da bunu teyit ediyor. Bu işin faili gözümüzün önünde terör örgütlerine 4 bin 900 TIR dolusu gönderenlerdir. Sınırımızda bir terör koridoru oluşturmak için her türlü oluşumu kendilerine partner seçenlerdir. İsrail’in güvenliği için Suriye’yi bölüp parçalayanlar, bölgeyi ateşe verenlerdir” dedi.

ABD’nin Türkiye aleyhinde açık faaliyetlerde bulunduğuna dikkat çeken Karamollaoğlu, “Peki, ABD’nin Türkiye aleyhindeki bu açık faaliyetlerine karşı iktidar ne yapıyor? Sadece laf. Parti toplantılarında ABD karşıtı çok güzel sloganlar atılıyor. En yüksek seviyeden, ‘Eyyy Amerika’ diye başlayan cümleler kuruluyor. Peki, atılmış somut tek bir adım var mı? ABD’ye karşı uygulamaya konulmuş tek bir yaptırım var mı? Mesela İncirlik Üssü neden hâlâ açık? ABD’nin, Avrupa’nın, NATO’nun Türkiye’deki üsleri ile ilgili neden hiçbir yaptırım yok? Efendim bu işler o kadar kolay değil diyenlere söylüyorum, Hiç de zor değil. Yeter ki şahsiyetli bir dış politika ortaya koyun. Yeter ki gerçekten laf değil icraat yapmak isteyin” şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu, hükümetin dış politikada şahsiyetli bir politika yürütmesi gerektiğinin altını çizerek, konuşmasına şöyle devam etti: “1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra ABD, Türkiye’ye ambargo koymuştu. Buna karşı biz ne yaptık? 25 Temmuz 1975’te ABD’ye nota verdik. ABD savunma işbirliği anlaşmasını yürürlükten kaldırdık. Türkiye’deki bütün Amerikan üs ve tesislere Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla el koyduk. İşte şahsiyetli dış politika dediğimiz bu. Bunu yapmadığınız sürece sadece laf kalabalığı yaparsınız.”

Papa özür dileyecek mi?

Papa Françis göreve geldiğinde, ‘20’nci yüzyılın ilk soykırımının Ermenilere yapıldığını’ söylemişti. Peki, bu görüşmeden sonra ‘soykırım’ ifadesinden vazgeçecek mi?

Ortadoğu’da yaşanan işgal ve katliamlardan dolayı Müslümanlardan özür dileyecek mi?

Birçok Batılı lider İslam coğrafyasına yapılan saldırıları Haçlı seferi olarak nitelendirmişti. Hristiyan dünyanın manevi lideri olarak Papa, Batılı liderlere bir çağrıda bulunacak mı?

İslam coğrafyasında çok dikkatli, temkinli bir proje yürütülüyor. Papa’nın bunu görmemesi gibi bir durum yok. Bundan dolayıdır ki, elbette Türkiye Cumhurbaşkanı herkesle görüşebilir. Bu bölgeye barış gelecekse, ABD’nin önce bölgeden elini çekmesi gerekir. Bölgede ABD’nin fitne fikirleri ve oyunları var. Bunlar insaf, insanlıktan uluslararası hukuktan hiç haberdar değil gibi davranıyorlar

Partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyen Karamollaoğlu, konuşmasına, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin bu hafta başladığını belirterek, öğretmen, veli ve öğrencilere başarılar temennisinde bulundu. Karamollaoğlu, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen askerlerimize de rahmet diledi.

Karamollaoğlu, Afrin’de Türk tankına yapılan saldırının hangi ülke silahı ile yapıldığına ilişkin devam eden tartışmalara değinerek, “Tankımızı vuran füzenin ABD üretimi TOW füzesi olduğuna dair ciddi bulgular var, deliller var. Askeri uzmanlar da bunu teyit ediyor. Ayrıca zaten bunu bilmek için müneccim olmaya gerek yok. Bu işin faili gözümüzün önünde terör örgütlerine 4 bin 900 TIR dolusu gönderenlerdir. Sınırımızda bir terör koridoru oluşturmak için her türlü oluşumu kendilerine partner seçenlerdir. İsrail’in güvenliği için Suriye’yi bölüp parçalayanlar, bölgeyi ateşe verenlerdir” diye konuştu.

"Çözümün adresi ne Papa ne Roma"

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın herkesle görüşebileceğinin altını çizerek, önemli uyarılarda bulundu: “Bu bölgenin sorunları, bu coğrafyanın asli unsurları ile müzakere edilerek çözülebilir. Aksi takdirde Afrin’i kazanırken Kürtleri kaybederiz. Suriye’ye demokrasi götüreceğiz derken Arapları kaybederiz. Papanın desteğini alacağız derken mazlum İslam coğrafyasının desteğini kaybederiz. Biz diyoruz ki; barış ve istikrar için çözümün adresi ne Papa ne Roma, ne Washington ne de Moskova’dır. Çare kendi ayaklarının üzerinde durabilen, İslam dünyasına öncülük yapabilen bir Türkiye’dir.”

"Afrin milli bir meseledir, siyasi malzeme yapılamaz"

İktidarın milli meseleleri parti meselesi haline getirdiğini söyleyen Karamollaoğlu, “Zeytin Dalı Harekâtı giderek siyasi bir malzeme haline getirilmektedir. Harekât ile ilgili gelişmeler AK Parti’nin ilçe kongrelerinde ilan ediliyor. MGK toplantılarında konuşulması gereken konular, parti programlarında konuşuluyor. TV haberlerinde adeta magazin haberi verir gibi operasyon haberleri verilerek harekâtın ciddiyeti zedeleniyor. Oysa Kıbrıs Barış Harekâtı’nda ‘tatile çıktığından’ Ayşe’nin haberi bile yoktu. Şimdi aynı Ayşe abla, tankın yanında sarma sarıyor. İktidarıyla, muhalefetiyle, gazetesiyle, televizyonuyla herkesi ciddiyete davet ediyoruz. Futbol maçı değil, vatan savunması yapıyoruz. Afrin milli bir meseledir. Parti programlarında, ilçe kongrelerinde siyasi malzeme yapılamaz, yapılmamalıdır” diye uyardı.

"Zeytin Dalı’nı bahane edip ‘zeytinyağı’ gibi üste çıkmaya kalkıyor”

Karamollaoğlu, Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin hükümeti “Ne yazık ki hükümet bu tavrıyla Zeytin Dalı operasyonunu, zeytinyağı operasyonuna çevirme çabasında. Afrin’i bahane ederek her türlü ülke problemini sümenaltı etmenin yolunu arıyor. Benzin 6 lira olmuş. Zamları konuşamıyoruz. Çünkü Afrin var. Hukukun üstünlüğü endeksine göre Türkiye, 113 ülke içinde 101’inci sıraya gerilemiş. Ama adaleti konuşamıyoruz çünkü Afrin var. Hiçbir suçu, dosyası olmadığı halde işine iade edilmeyen binlerce KHK mağduru var ama konuşamıyoruz çünkü Afrin var. 1 milyon taşeron kadroya alınacaktı. Ne oldu diye soramıyoruz, çünkü Afrin var. İktidar neyi konuşmaya kalksak Zeytin Dalı’nı bahane edip ‘zeytinyağı’ gibi üste çıkmaya kalkıyor” diye eleştirdi.

"Hukuktan hiç haberdar değil gibi davranıyorlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Vatikan ziyaretini değerlendiren Karamollaoğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa’yı ziyaret etti. Bu 59 yıl sonra bu düzeyde yapılan ilk ziyaret. Biz cumhurbaşkanı kimseyi ziyaret etmesin demiyoruz. Ama bu ziyaret İslam dünyası lehine ne gibi sonuçlar doğuracak onu da merak ediyoruz? Mesela Papa Françis göreve geldiğinde, ‘20’nci yüzyılın ilk soykırımının Ermenilere yapıldığını’ söylemişti. Peki, bu görüşmeden sonra ‘soykırım’ ifadesinden vazgeçecek mi? Birçok Batılı lider İslam coğrafyasına yapılan saldırıları Haçlı seferi olarak nitelendirmişti. Hristiyan dünyanın manevi lideri olarak Papa, Batılı liderlere bir çağrıda bulunacak mı? Ortadoğu’da yaşanan işgal ve katliamlardan dolayı Müslümanlardan özür dileyecek mi? İslam coğrafyasında çok dikkatli, temkinli bir proje yürütülüyor. Papa’nın bunu görmemesi gibi bir durum yok. Bundan dolayıdır ki, elbette Türkiye Cumhurbaşkanı herkesle görüşebilir. Bu bölgeye barış gelecekse, ABD’nin önce bölgeden elini çekmesi gerekir. Bölgede ABD’nin fitne fikirleri ve oyunları var. Bunlar insaf, insanlıktan uluslararası hukuktan hiç haberdar değil gibi davranıyorlar” diye tepki gösterdi.