Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’ndan “AKP ile ittifak” açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının Cumhur İttifakı'na bakışını değiştirmediğini ifade ederek, "Bir yerde isabetli bir karar vermek bizim bütün politikalarımızı yeni baştan tanzim edeceğiz manasına gelmez. Burada güvenilirlik esastır. Güvenilirlik dediğiniz zaman istikrar aranır. Bir yerde bir yanlıştan dönmek, bütün yanlışları ortadan kaldırmak manasına gelmez" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretinde İstanbul Sözleşmesi'nin gündeme geldiği konuşulmuş; Asiltürk katıldığı bir televizyon programında, “"İstanbul Sözleşmesi konusunda tavrımız ne olmalı?” sorusuna verdiği yanıtta, “"Bu sözleşmeyle ilgili olarak bana AK Parti'nin yetkili kişileri geldiler ve 'Bu sözleşmeyi biz de Cumhurbaşkanı da kesinlikle kaldırmak istiyor. Ama bizim içimizde de bazı sıkıntılar olduğu için lütfen bizi destekleyin' dediler. Ben de biliyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiğini, kesinlikle kalkacak. Kaldıracaklarını kendisi de kesin olarak ifade etti” demişti.

Canlı yayında Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, “Erdoğan ile ittifak masası kurar mı?” sorusuna da , “Erbakan'ın ortaya koyduğu prensiplerde anlaşabiliyorsak amenna. Anlaşmıyorsak olmaz. Biz herkesle masaya otururuz ama bizim prensiplerimiz var” diye yanıt verdi.

Öte yandan Karamollaoğlu, Koronavirüs’le mücadele kapsamında getirilen 17 günlük kapanma süresince alkollü içki satışının yasaklanmasına ilişkin olarak süren tartışmalarla ilgili, “Tayyip Bey çok becerikli bir politikacı. İstediği neticeyi de aldı. Kendisini tescil ettirdi. Bizim politika anlayışımız burada tıkanıyor işte. İslam karşıtlığı duygusu... Muhalefetin belli kesimi de bu oyuna düşüyor. Tayyip beyin istediği oldu yani gerisi laf” değerlendirmesinde bulundu.

Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Diğerlerinden temel farkı, bizim neredeyse her alanda sıkıntı içerisinde olmamız. Sadece bir noktada sıkıntı yok. Bugün dış politika bir hercümen. Dostumuz, düşmanımız, bizim politikamız karmakarışık. Ekonomide de ciddi problemlerimiz var. Çözülemiyor da. Türkiye'de adalet mumla aranıyor. İktidara sorarsanız, o nereden çıktı deniyor.

Pandemi ile mücadele

Sağlıkta da "pandemi sona eriyor" derken, birdenbire bir dalga daha geldi. Hastane yatakları tamamen doldu. Aşı konusunda ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Yetkililerin söyledikleri de birbirine tutmuyor. İnsanlar aşıya ulaşamıyor, aşı yeterince gelmedi ki... Neden kendi aşımızı üretmekte bir çaba göstermiyoruz.

“İstanbul Sözleşmesi'nin iptali cumhur ittifakına bakışınızı değiştirdi mi?”

Yok. Bir yerde isabetli bir karar vermek bizim bütün politikalarımızı yeni baştan tanzim edeceğiz manasına gelmez. Burada güvenilirlik esastır. Güvenilirlik dediğiniz zaman istikrar aranır. Bir yerde bir yanlıştan dönmek, bütün yanlışları ortadan kaldırmak manasına gelmez.

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili biz her zaman ihtiyatlı davrandık. İstanbul Sözleşmesi tek başına İstanbul Sözleşmesi olarak geçmiyor. Kadına şiddeti önleme babında her zaman gündeme getiriliyor. Biz kadına şiddetin karşısındayız. Hangi noktada bu adımları atmak istiyorsanız kim gelirse gelsin yanındayız. Ancak kadına şiddeti önlüyoruz derken başka yerlerde kırıp dökmeye başlarsak bunu da kabul edemeyiz. Aileyi korumak mecburiyetindeyiz. Bir defa aile mefhumu ortadan kalktı mı toplum dejenere olur. Onun için biz İstanbul Sözleşmesi'ni sadece İstanbul Sözleşmesi olarak ele almadık. Biz burada kadına şiddetin önlenmesi için ne yapmak gerekiyorsa yapalım. Gelin, bütün partiler bir arada, birlikte politika üretelim. Birbirimizi tenkitten çok neler yapılması icap ettiği konusunda ittifak sağlamaya çalışalım. Aileyi nasıl koruyacağımızı da konuşalım birlikte. Aile bir kadın, bir erkek ve çocuklardan meydana gelir. Siz bu mefhumu değiştirdiğiniz, tabiata karşı savaş açtığınız zaman aileyi korumak için ben bunu yapıyorum türküsünü ağzınızdan düşürmeseniz hiçbir mana ifade etmez.

İktidar Saadet'i yeniden mi dizayn ediyor?

Eee tabi. Ak Partiyi düşünün. Her geçen gün oy kaybediyor. Önümüzdeki seçimlerde başarı gösterme ihtimali çok düşük, hatta sıfır diyenler var. Ak Parti’nin başında bulunanlar da çare arayacaklar. Tayyip beyin ilk aklına gelen de eskiden beraber olduğumuz arkadaşlarımızla bir temas kuralım. Bir selamın aleyküm diyelim, bakalım neler olacak diye düşünmüştür. Ben bunu da garipsemem. Biz baştan söyledik ilkelerimiz var diye. İlkelerimizden asla vazgeçmeyiz.

Adalet sistemi

Birisi trafikte suç işlediğinde polis önü kesip durduruyor. Orada herhalde adalet vardır diyorum. Etkili bir adam değilse. Orada soru çıkıyor ortaya. Suçlu ama serbest bırakılıyor. Dayısı var deniyor. Orada dayısı varsa biz adalet tam işliyor diyemeyiz. Erdoğan yola çıkarken partisinin adını bile Adalet ve kalkınma partisi koydu. Sonra ne oldu, adalet de gitti, kalkınma da. İkisi de yok. Kalkınmayı sadece inşaatta görüyor. Adaleti de kendi söylediklerinin kabul edilmesini istiyor. Böyle adalet olmaz.

Erdoğan ile ittifak masası kurar mı?

Erbakan'ın ortaya koyduğu prensiplerde anlaşabiliyorsak amenna. Anlaşmıyorsak olmaz. Biz herkesle masaya otururuz ama bizim prensiplerimiz var.

Alkollü içki satışı yasağına nasıl bakıyor?

Tayyip Bey çok becerikli bir politikacı. İstediği neticeyi de aldı. Kendisini tescil ettirdi. Bizim politika anlayışımız burada tıkanıyor işte. İslam karşıtlığı duygusu... Muhalefetin belli kesimi de bu oyuna düşüyor. Tayyip beyin istediği oldu yani gerisi laf.