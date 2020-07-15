Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan AKP eleştirisi: "Yanlış" diyeni hain ilan ediyorlar; kendi mezarınızı kendiniz kazıyorsunuz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Demokratik olarak kendi mezarınızı kendiniz kazıyorsunuz. Size yanlış yapıyorsunuz diyen herkesi hain ilan ediyorsunuz" sözleriyle AKP'yi eleştirdi.
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin Balgat Eğitim Merkezi’nde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
"15 Temmuz darbe girişimi karşısında göğsünü siper ederek darbeyi engelleyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz" diyerek sözlerine başlayan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:
"Hain girişimlerle bir daha karşılaşmayacağımız bir Türkiye temennisi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.
"FETÖ’cüleri temizliyoruz adı altında rakiplerini elemine ediyorlar"