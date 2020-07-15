Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan AKP eleştirisi: "Yanlış" diyeni hain ilan ediyorlar; kendi mezarınızı kendiniz kazıyorsunuz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Demokratik olarak kendi mezarınızı kendiniz kazıyorsunuz. Size yanlış yapıyorsunuz diyen herkesi hain ilan ediyorsunuz" sözleriyle AKP'yi eleştirdi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin Balgat Eğitim Merkezi’nde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"15 Temmuz darbe girişimi karşısında göğsünü siper ederek darbeyi engelleyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz" diyerek sözlerine başlayan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Hain girişimlerle bir daha karşılaşmayacağımız bir Türkiye temennisi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.

Liyakata önem verilmediği için 15 Temmuz darbe girişimi meydana geldi. 15 Temmuz bir felaket sinyali verdi, çok şükür milletimiz ayağa kalktı buna dur dedi. 15 Temmuz bitti mi? Hayır. Geriye kalanları temizlemeye çabalıyorlar. FETÖ’cüleri temizliyoruz adı altında rakiplerini elemine ediyorlar. FETÖ’yle alakası olmayan kişileri FETÖ’cü damgasıyla devletten uzaklaştırıyorlar. Eğer gazeteciyse, muhalif bir yerde duruyorsa onları işlerinden edip hapse atıyorlar.

Devlet denetçileri ne oldu? Hepsi kayboldu. Arkadaşlar kusura bakmayın ama siz demokratik olarak kendi mezarınızı kendiniz kazıyorsunuz. Yaptığınız yanlışların görülmesini istemediğiniz için tedbir alamıyorsunuz. Size yanlış yapıyorsunuz diyen herkesi hain ilan ediyorsunuz.

"ABD’yi kendinize kılavuz olarak seçerseniz belalardan kurtulamazsınız."

15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Amerika’nın olduğunu herkes biliyor. Hükûmet hâlâ ‘Amerika stratejik müttefikimiz diyor. ABD’yi kendinize kılavuz olarak seçerseniz belalardan kurtulamazsınız.

Ayasofya açıklaması

Bugün Ayasofya tekrar ibadete açıldıysa bunda şüphesiz en büyük pay merhum Erbakan Hocamıza ve bu konuda gayret gösteren Milli Görüş hareketi mensuplarına aittir. Bu vesile ile Ayasofya konusunda emek sarf eden herkesi bir kere daha tebrik ediyorum. Fatih, Ayasofya'yı vakfetmiştir. Arkasından gelenlerin, bu Vakfiye’ye riayet etmesi gerekir.