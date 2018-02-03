Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Kararlıyız, herkese elimizi uzatacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Biz kararlıyız, herkese elimizi uzatacağız" dedi. "Yeri geldiği zaman iktidar partisiyle de tokalaşacağız, yeri geldiği zaman CHP ile de tokalaşacağız" diye konuşan Karamollaoğlu, "Meral Hanım ile de MHP'lilerle de yeri geldiğinde HDP'lilerle de tokalaşacağız" ifadesini kullandı.

Dün (2 Şubat 2018) İyi Partisi Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret eden Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan da randevu talep ettmişti.

"Hükümet, kaybettiği desteği kazanmak için gerginliği artırıyor"

Habertürk'te yer alan habere göre Karamollaoğlu, partisinin Afitap Kültür Merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hükümetin, dış ve ekonomi politikasını eleştirerek, işsizlik rakamlarına dikkati çekti.

Karamollaoğlu, hükümetin kaybettiği toplum desteğini yeniden kazanabilmek için gerginliği artırmayı çare olarak gördüğünü iddia etti. Seçimlerin yaklaştığına işaret eden Karamollaoğlu, "Bu seçimlerin, genel seçimlerin bu sene içinde yapılma ihtimali hâlâ mümkün" diye konuştu.

Saadet Partisinin siyaset ve yönetme anlayışının farklı olduğunu belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Kardeşliği hakiki manada Türkiye'de ihdas etmek durumundayız. Gererek, hakaret ederek ve aşağılayarak değil. Hep yağ gibi suyun üstünde kalmaya kalkacaksın, hiçbir hatanı görmeyeceksin. Onun için siyaset yapma anlayışımız bugünkü iktidardan farklı. İktidar fikirlerini net bir şekilde ortaya koyamadığı için kamplaştırarak, seçime gitmek istiyor. Bizim herkesi kucaklamamız isabetli bir tavır. Biz kararlıyız, herkese elimizi uzatacağız. Yeri geldiği zaman iktidar partisiyle de tokalaşacağız, yeri geldiği zaman CHP ile de tokalaşacağız bilmem Meral Hanım ile de tokalaşacağız, MHP'lilerle de yeri geldiğinde HDP'lilerle de tokalaşacağız."