Saadet Partisi lideri Kamalak: 28 Şubat olmasa AKP olmazdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak, son 12 yılda yaşanan sürece ilişkin, “Eğer 28 Şubat süreci olmasaydı, içerideki zayıf halkalar, dışarıdaki emperyalistlerle işbirliğine girmeseydi bugün AKP diye bir parti olabilir miydi?” dedi. Diğer partilerin gecekondu kurduklarını belirten Kamalak, “Bugün karşımıza dikilenler, yarın yok olup gidecek. Sadece Milli Görüş devam edecektir. Çünkü tüm insanlığın ümidi Milli Görüştür” ifadesini kullandı.

Saadet 5.Kongre öncesi Saadet Partisi Genel İdare Kurulu toplantısında konuşan Kamalak, son dönemde yaşanan ayrılıklardan sonra 55 İl Teşkilatı, 600 ilçe, 1000 belde teşkilatının yeniden kurulduğunu belirterek “Eğer Saadet Partisi’nin yerinde başka bir parti olsaydı, emin olun şu an onun esamisi bile okunmazdı, yerinde yeller değil, yeri bile belli olmazdı" dedi. Bünyamin Güler’in Milli Gazete’de yer alan haberine göre, son 12 yılda biz Hazine’den bir kuruş almadık. Seçimlerde Türkiye genelinde toplamda 1 milyon 250 bin TL harcama yaparken, AKP bu bütçeyi sadece bir belde için harcadı. Davamızın mensupları, sağlığını, imkânsızlıkları hiçe sayarak, bütün teşkilatları yeniden kurdular. Bu az bir başarı değildir” diye konuştu.

12 yılda yaşananları değerlendirdi

“Eğer 28 şubat süreci olmasaydı, içerideki zayıf halkalar, dışarıdaki emperyalistlerle işbirliğine girmeseydi bugün AKP diye bir parti olabilir miydi? Diğer partiler böyle olur muydu?” diyerek, son 12 yılda yaşanan süreci özetleyen Kamalak, “Özü şu, diğer partiler bizim arsamıza gecekondu kurmuşlardır. Arsa bizim. O gecekondular emin olun bir bir sökülüp atılacaktır.” Kamalak, “Bugün karşımıza dikilenler, yarın yok olup gidecek. Sadece Milli Görüş devam edecektir. Çünkü tüm insanlığın ümidi Milli Görüştür. Bundan emin olun.” şeklinde konuştu.

Milli Görüş Farkı

Milli Görüş’ün tek temsilcisi Saadet Partisi’nin diğer partilerden farkını 3 madde halinde sıralayan Kamalak şunları kaydetti: “Bizim diğerlerinden farkımız; 1’incisi yönümüz farklı. Onlar ‘Batı’ diyor biz ‘Doğu’ diyoruz. Doğu diyoruz çünkü güneş Doğu’dan doğar, çünkü Doğu, Peygamberler otağı, Batı ise katiller yatağıdır. 2’incisi İslam Birliği, onlar ise AB diyor. İslam Birliği’ne hemen iltica diyerek, karalamaya çalışıyorlar ama haçlı birliğine ise AB diyerek, sempatik görünmeye çalışıyorlar. 3’üncüsü ise, ölçü farkı, onların ölçüsü AB kriterleridir. Bizim ölçülerimiz ise, bu milletin inancı ve değerlerine dayanan ölçülerdir. Türkiye’de 60-70 parti yoktur, sadece 2 iki parti vardır. Saadet Partisi ve diğerleri.”

Bir davanın haklılığı geçici kalabalıklarla olmaz

“81 il 971 ilçe, 386 belde için yaptığımız seçim harcamalarını, AKP, sadece bir belde için harcadı.” diyen Kamalak, “Ancak hiç tereddüdünüz olmasın, yarınlar bizimdir. Onların dağları yerinden oynatacak olan organizasyonları, gücü, teşkilatları olsa bile yegane Kuvvet ve Kudret Sahibi Cenabı Allah’tır. Çünkü bir davanın haklılığı, geçici kalabalıkların çokluğu ile değil, ilahi iradeye uygunluğu ile ölçülür.” şeklinde konuştu.” “Bu zamana kadar 45 yıllık yolculuğumuzda bizi hiç kimse samimiyetsizlikle suçlayamamıştır. Bize yöneltilen itham, İslam’ı istemek olmuştur.” diyerek, Milli Nizam Partisi’nin kapatılmasından Saadet Partisi’ndeki kopuşlara kadar, Milli Görüş partileri ve hareketinin yaşadığı badireleri ve sonrasında nasıl yeniden ayağa kalktığını ayrıntılı olarak anlatan Kamalak, “Ne yaparlarsa yapsınlar yarınlar bizimdir.” diyerek ümitlerini koruduklarını kaydetti.

Batı’nın zenginliği mazlumların alın teridir

Batı’dan faydanın gelmeyeceğini söyleyen Kamalak, “Çünkü Batı’nın fıtratında öldürme var. 1’inci ve 2’inci Dünya Savaşlarını kim çıkardı? Şuanda dünyayı kim kana buluyor? Tabi ki Batı. İnsanlığı kana bulayan bir medeniyetten fayda gelmez. Batı’nın yaptığı katliamlarla zencilerin ırkı yok olma aşamasına geldi. Yaptıkları bu savaşlarla ve katliamlarla sürekli servetler kazanma amacı taşıdılar. Şimdilerde Batı’nın imrendiğimiz zenginliği mazlumların alın teridir” dedi.