Saadet Partisi lideri: Herkes bizi takip ediyor, seçimlerin kazananı olacağız

Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısı’nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçimlerin bu sene yapılabileceği ihtimali üzerinde durdu. Partilerinin tavrının ülke siyasetinde önemli bir yere sahip olduğunu ve kendilerinden farklı düşünen insanların dahi artık kendilerini dinlediğini belirterek, “Bu konuda eminiz ki bu seçimlerin kazananı Saadet Partisi olacaktır” dedi.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Toplantısı Balgat Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ülke ve dünya gündemi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, ülkenin içine çekilmek istendiği kutuplaşma ve kamplaşma ortamında partilerinin tavrının önemli olduğunu vurguladı. Karamollaoğlu, farklı düşünen, kendileri ile hiçbir şekilde bağlantıları olmayan insanların da artık Saadet Partisi’nin tavrını ve fikirlerini önemsediklerini kaydetti.

"İnşallah daha fazla şehit vermeden terörle mücadelemiz başarıya ulaşır"

Afrin’deki terör örgütü varlığına yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, gazilere ise acil şifalar dileyerek konuşmasına başlayan Karamollaoğlu, Türkiye’nin terörle mücadelesinin daha fazla şehit ve gazi vermeden başarıya ulaşması temennisinde bulundu.

"Artık herkes bizi takip ediyor"

Seçimlerin bu sene yapılabileceğine dikkat çekerek konuşmasına devam eden Karamollaoğlu, ülkenin içine çekilmek istendiği kutuplaşma ve kamplaşma ortamında partilerinin tavrının önemli olduğunu vurguladı. Farklı düşünen kendileri ile hiçbir şekilde bağlantıları olmayan insanların da artık Saadet Partisi’nin tavrını ve fikirlerini önemsediklerini kaydeden Karamollaoğlu, “Bu konuda eminiz ki bu seçimlerin kazananı Saadet Partisi olacaktır” diye konuştu.

"Gerçek manada bir kucaklaşma için çabalıyoruz"

Uyum yasaları ile ilgili hazırladıkları çalışmaları siyasi partiler ile paylaşmalarına yönelik gelen bazı iddiaların kasıtlı olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizim siyaset anlayışımız farklı. Biz kardeşliği gerçek manada oluşturmaya çalışıyoruz. Kucaklaşmayı sadece kendi gibi düşünenle yapmak değil, gerçek manada tüm farklılıklarımızla kucaklaşmaktan bahsediyoruz. Bu anlayışımıza yapılan kimi çarpıtma ve iddiaları ise acınası buluyoruz. Biz Cumhurbaşkanı ile de iktidar partisi ile de görüşme talebinde bulunduk. Ancak bununla sınırlı kalmadık, kalmayacağız. Biz yeri geldiği zaman CHP ile de tokalaşacağız, Meral Hanım ile de tokalaşacağız, MHP’lilerle de HDP’lilerle de tokalaşacağız. Kutuplaşmanın, kamplaşmanın önüne ancak böyle geçebiliriz.”