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Saadet Partisi lideri: Eşim İngiliz, bunu gizlemeyi düşünmüyorum; sonra hem Müslüman hem Türk vatandaşı oldu

"Kendisi bana en büyük destek veren kişi"

07 Mart 2018 13:06

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, özel hayatına ilişkin olarak bilgi verdi. Karamollaoğlu eşi hakkında, "Hem Müslüman oldu hem Türk vatandaşı oldu. Evleneli 53 yıl oldu. Benim çocuklarımın çoğu 50 yaşının üzerinde. Bunu gizleyecek halim de yok. Gizlemeyi de düşünmüyorum" dedi.

Karamollaoğlu, Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Karamollaoğlu özel hayatına ilişkin olarak ilk kez konuştu.

"Diyorlar ki nasıl milliyetçi"

Fatih Altaylı'nın "Diyorlar ki, nasıl milliyetçilikten bahsediyor eşi İngiliz..." sözleri üzerine konuya giren Temel Karamollaoğlu, eşinin İngiliz olduğunu saklamadığını belirtti.

"Oradayken de eşimle evlendim"

Temel Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Doğru ben İngiltere'de tahsil yaptım. Ortaokul liseyi Kayseri'de okudum. Oradan mezun olduktan sonra önce teknik üniversiteye girdim arkasından da Avrupa imtihanlarından birkaç tanesini kazandım İngiltere'ye gittim. Orada tekstil tahsili yaptım ve döndüm. Oradayken de eşimle evlendim. Kendisi bana en büyük destek veren kişi. İnancında ve yaşantısında çok titizdir.

"Gizleyecek halim de yok"

Hem Müslüman oldu hem Türk vatandaşı oldu. Evleneli 53 yıl oldu. Benim çocuklarımın çoğu 50 yaşının üzerinde. Bunu gizleyecek halim de yok. Gizlemeyi de düşünmüyorum."

 

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