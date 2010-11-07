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Politika

SAADET PARTİSİ KONGRESİ GERGİN ANKARA (A.A) 

07 Kasım 2010 20:19

-SAADET PARTİSİ KONGRESİ GERGİN ANKARA (A.A) - 11.07.2010 - Saadet Partisi Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, GİK ve Disiplin Kurulu Başkanlığı oylamaya geçilirken, ''Beyaz'' listeden 2, ''Yeşil'' listeden de 42 kişi adını sildirdi. Divan başkanı Teoman Rıza Güneri, Genel Başkan Numan Kurtulmuş'un ''Beyaz'' listesinden Ayşenur Tekdal ile yedek üye Nevin Gökçe'nin, ''Yeşil'' listeden de 42 kişinin adının silinmesi için Divan'a başvurduğunu bildirdi. Güneri, iki listede de Numan Kurtulmuş'un genel başkan adayı olduğunu, ancak Kurtulmuş'un ''yeşil'' listeden istifası ile hukuk açısından bir sıkıntı oluştuğunu kaydetti.  Parti tüzüğünde böyle bir durumda ne yapılması gerektiğinin yazılı olmadığını belirten Güneri, Divan olarak iki listeyi de seçim kuruluna  vermek zorunda olduklarını söyledi. Güneri, bunların ardından oylama işleminin başladığını bildirdi. Öte yandan, iki listenin taraftarları arasında, kürsü önünde tartışmalar yaşandı. Parti yöneticileri, olası bir kavgayı önlemeye çalışırken, çevik kuvvet ekipleri, kürsüye çıkarak gerginlik yarattıkları gerekçesiyle bazı kişileri kürsüden indirdi.

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