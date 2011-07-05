-SAADET PARTİSİ KONGRESİ 17 TEMMUZ'DA ANKARA (A.A) - 05.07.2011 - Saadet Partisinin 4. Olağan Kongresi, 17 Temmuz Pazar günü yapılacak. Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, genel başkanlık, GİK ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin seçileceği kongre, Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Kongrede, parti tüzük ve program değişikliği de yapılacak. ''Kongre, Milli Görüş'ün Merhum Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde denk geliyor'' ifadesi kullanılan açıklamada, İslam ülkelerinden ve yurt dışında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kişinin kongreye davet edildiği kaydedildi.