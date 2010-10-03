-SAADET PARTİSİ KOCAELİ İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ KOCAELİ (A.A.) - 03.10.2010 - Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Erol Pekcan ve bazı ilçe başkanları partisinden istifa etti. Pekcan, ilçe başkanları ve parti üyeleriyle Sekapark'taki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, ''11 Temmuzdaki kongreden iktidara'' sloganı ile güçlü bir kongre yaptıklarını hatırlattı. ''Ne var ki sonrasındaki gelişmeler camiamıza yakışmayan gelişmelere sahne olmuştur. Yaşananlar bir fikir ayrılığı değil üslup ve yönetim tarzındaki farklılıklarımız'' diyen Pekcan, Recai Kutan öncülüğündeki uzlaşma girişimlerinin sonuç vermemesi üzerine Kurtulmuş'un aldığı karar çerçevesinde kavgalı ve güvensiz bir birliktelik yerine dostça bir ayrılığın doğru olacağına inanarak partiden ayrılma kararı aldıklarını söyledi. Partideki görev ve üyeliklerinden istifa ettiklerini belirterek bundan sonra yola Kurtulmuş'un öncülüğünde devam edeceklerini ifade eden Pekcan, şöyle devam etti: ''Bizler Saadet Partisi'nin manevi mirasını bırakmayacak, ruhuna sahip çıkacağız. Geçmişi inkar etmeyeceğiz. Çünkü bizler yakın makam ve servet içeren yakın kişisel ideallerin değil, yüksek ideallerin siyasetini yapıyoruz. Davamıza ve ilkelerine sadakatin önemli olduğuna inanıyoruz. Başta Erbakan hocamız ve Recai Kutan Bey olmak üzere emeği geçenlerden Allah razı olsun. Erbakan hocamıza her zaman saygı göstereceğiz ve ondan istifade etmeye devam edeceğiz.'' Bu arada, basın toplantısına katılan Karamürsel, Darıca, Gölcük, Gebze ve Dilovası ilçe başkanları ile bazı belediye meclis üyelerinin de görevlerininden istifa ettikleri öğrenildi.