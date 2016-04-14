Saadet Partisi Kilis İl Başkanı: IŞİD militanları kent merkezinden taksilerle Suriye'ye geçiyor!

Saadet Partisi Kilis İl Başkanı Şerif Karakurt, ŞİD militanlarının, son 3 ay içinde 34 havan topu, çok sayıda roketatar mermisi düşen ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği Kilis üzerinden taksilerle Suriye'ye geçtiğini öne sürdü.

Vahdet gazetesinden Mehmet Ali Ay'a konuşan Karakurt, "Kentte büyük bir huzursuzluğun hakim olduğuna vurgu yaparak, “Sınırlarımız yol geçen hanına döndü. IŞİD militanları kente geldiği zaman çok rahatlıkla sınırın diğer tarafına geçebiliyor. Kent merkezinden sınıra taksilerle ulaşım sağlıyorlar” diye konuştu.

"Havan topları gezici araçlar

üzerinden atılıyor"

Önceki gün şehirde büyük bir eylem olduğunu anımsatan Karakurt, “İlimizde ortam çok gerildi. Suriyelilerin dükkânlarına zarar verildi. Son olarak dün 3 havan topu daha düştü. Havanların IŞİD militanları tarafından gezici araçlar üzerinden atıldığını tespit ettik. Kentte büyük bir huzursuzluk var. Çocuklarımız okula gidemiyor. Gidenler de her an bomba düşecek korkusu yaşıyor. Devletimizi göreve çağırıyoruz. Son 3 ay içinde 34 havan topu düştü Bu saldırılar sonucunda 6 ölü, yaklaşık 30 kişi de yaralandı. Maddi durumu iyi olanlar kenti terk ediyor, olmayanlar kaderine mahkum oluyor” şeklinde aktardı.

"Suriye bölgesine Türkiye

üzerinden silah sokuluyor"

"Sınırların yol geçen hanına döndüğünü" ileri süren Karakurt, “Vatandaş burada devletin kendilerine sahip çıkmadığını düşünüyor. Suriye bölgesine Türkiye üzerinden silah sokuluyor. Bunu engellemek gerekir. Sınırlarımız yol geçen hanına döndü. IŞİD militanları kente geldiği zaman çok rahatlıkla sınırın diğer tarafına geçebiliyor. Kent merkezinden sınıra taksilerle ulaşım sağlıyorlar. Son dönemlerde biraz daha tedbirler artırıldı ama yine de çok sayıda geçiş oluyor” ifadelerini kullandı.