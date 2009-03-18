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Politika

Saadet Partisi kararı beğenmedi

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Karaduman: Pazar günü Çağlayan Meydanı'nın CHP'ye tahsis edilmesine itiraz edeceğiz

18 Mart 2009 02:00

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Sadrettin Karaduman, Seçim Kurulunca 22 Mart Pazar günü Çağlayan Meydanı'nın CHP'ye tahsis edilmesine itirazda bulunacaklarını bildirdi.

Karaduman, yaptığı yazılı açıklamada, bu kararın uygulanmasının mümkün olmadığını belirterek, "Kazlıçeşme için öngörülen sıkıntılar, Çağlayan için de geçerlidir. Aynı meydanda 2 mitingi sakıncalı görenler, Çağlayan'daki 3 mitingin sağlıklı bir şekilde nasıl yapılacağını izah etmek zorundadırlar" ifadesini kullandı.

Sadrettin Karaduman, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Vali Yardımcısı imzasıyla ilçe seçim kurullarına gönderilen Çağlayan Meydanı ile ilgili yazıda, aynı alanda iki miting için 'propaganda karmaşası ve istenmeyen olaylar yaşanabileceği' endişesi dile getirildiği halde bu kararı anlamak mümkün değildir. Bu kararın değişmesi adına her türlü yasal hakkımızı kullanarak, yarın İl Seçim Kuruluna itiraz edeceğiz. Umuyoruz ki alınan bu yanlış karar İl Seçim Kurulundan geri dönecektir.

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