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Politika

Saadet Partisi, İstanbul'da yedi belediye başkan adayını açıkladı

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş Küçükçekmece ilçesinden aday gösterildi

09 Ocak 2019 20:48

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, partisinin İstanbul’da aday göstereceği 7 belediye başkan adayını açıkladı. Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş Küçükçekmece ilçesinden aday gösterildi. 

Sevim’in sosyal medyadan, “İstanbul’u yeniden ayağa kaldıracak, Sultan Fatih’in emanetine sahip çıkacak dürüst, liyakati, çalışkan belediye başkan adaylarımız” diyerek duyurduğu adaylar şöyle:

Bahçelievler: Yaşar Avcı

Bayrampaşa: İsmail Acar

Esenler: Tuğrul Yalçınkaya

Kartal: Fehim Hava

Küçükçekmece: Mustafa Kurdaş

Sultanbeyli: Fetullah Bülbül

Zeytinburnu: Mikail Kabak

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