Saadet Partisi, İstanbul'da yedi belediye başkan adayını açıkladı

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, partisinin İstanbul’da aday göstereceği 7 belediye başkan adayını açıkladı. Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş Küçükçekmece ilçesinden aday gösterildi.
Sevim’in sosyal medyadan, “İstanbul’u yeniden ayağa kaldıracak, Sultan Fatih’in emanetine sahip çıkacak dürüst, liyakati, çalışkan belediye başkan adaylarımız” diyerek duyurduğu adaylar şöyle:
Bahçelievler: Yaşar Avcı
Bayrampaşa: İsmail Acar
Esenler: Tuğrul Yalçınkaya
Kartal: Fehim Hava
Küçükçekmece: Mustafa Kurdaş
Sultanbeyli: Fetullah Bülbül
Zeytinburnu: Mikail Kabak