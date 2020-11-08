Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı getirildi

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine, Saadet Partisi Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı getirildi. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevini 3 yıldır Dr. Abdullah Sevim sürdürüyordu.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, “İstanbul İl Başkanlığımıza Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ömer Faruk Yazıcı getirilmiştir” denildi.

Abdullah Sevim'e teşekkür edilen açıklamada, “Bugüne kadar İl Başkanlığımızı yapan Abdullah Sevime'e yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, yeni İl Başkanımıza başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ömer Faruk Yazıcı Kimdir?

Aslen Trabzonlu olan Ömer Faruk Yazıcı 1988 yılında İstanbul Fatih’te doğdu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gördü, ardından Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat Bölümünde okudu.

Üniversite yıllarında Anadolu Gençlik Derneği (AGD)’nin öğrenci faaliyetlerinde aktif rol üstlendi. AGD Genel Başkan Yardımcısı olarak 2011-2018 yılları arasında sırasıyla; Tanıtım Başkanlığı, Ortaöğretim Başkanlığı ve Üniversiteler Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Ayrıca bu süre içerisinde parti çalışmalarına, 2011 yılında Saadet Partisi Gençlik Kolları’nda Başkan Yardımcısı olarak başladı. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun, Genel Başkan seçildiği 2016 yılındaki 6. Olağan Büyük Kongre’de Genel İdare Kurulu’na en genç üye olarak seçildi. 2018 yılında Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun tensipleriyle Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.