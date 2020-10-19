Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Sevim: İstanbul'da evsiz sayısı 10 bine yaklaştı; hükümet ve belediyeler adım atmamakta inat ediyor

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Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, İstanbul’da yaşayan evsizlerin 10 bine yaklaştığını belirterek 7 maddelik çözüm önerisi sundu.

Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Sevim il başkanlığının yayınladığı rapora atfen "İstanbul'da 8 ila 10 bin arasında evsiz" bulunduğunu söyledi.

En fazla evsizin bulunduğu ilçelerin Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş ve Şişli olduğuna dikkati çeken Sevim "Kamu yönetimi ciddi bir şekilde bu işe maalesef eğilmiyor. Belediyelerin, havanın çok soğuduğu dönemlerde spor salonları ve kültür merkezlerindeki birkaç günlük barınma yardımı kesinlikle sadra şifa olmuyor. Öte yandan, evsizler hastalık, hırsızlık gibi gerekçelerle de buralara gelmek istemiyor. Özetle İstanbul’un evsizleri, halen çözüm bekliyor. Onlar sokakta yattıkça, yetkililer de kulaklarının üstüne yatıyor. Ancak hükümet ve belediyeler bu konuda adım atmamakta adeta inat ediyor" diye konuştu.

Evsizlerin genellikle metro, metrobüs duraklarında, cami avlularında, parklarda ve metruk binalarda yaşadığına vurgu yapan Sevim, "Evsizlerin yaklaşık 3’te 2’si çalışabilecek kadar sağlıklı" dedi.

"Lükse, şatafata harcanan paralarla bu konu çok rahat halledilebilir. Asılan pankartlar bir araya getirilse, evsizler için çadır kent dahi yapılabilir. Artık hükümet de, belediyeler de şova değil icraata yönelsin" diyen Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

"1. İlk olarak, tüm evsizler için belediyeler otellerde konaklama imkanı sağlasın.

2. Tüm evsizler için hızlıca rehabilitasyon programı uygulansın.

3. Kamu, evsizler için özel istihdam olanakları ve kotaları sağlasın.

4. Madde bağımlılığına karşı daha etkin mücadele verilsin.

5. Yeni vakaların önüne geçmek üzere, barınma evleri kurulsun.

6. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile tüm belediyelerde Evsizler Birimi oluşturulsun.

7. Tüm evsizlere Hayat Kart verilsin, bu kart ile berber, hamam, aşevi, ulaşım, belli günlerde otel ve sağlık hizmetlerini evsizler ücretsiz alabilsin.”