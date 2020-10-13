Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Sevim'den 'duvar peyzajı' tepkisi: Deprem ve Kanal İstanbul, bu konu kadar konuşulmuyor

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, İBB tarafından duvar peyzajlarının sökülerek yerlerine grafiti yapılması tartışmalarına ilişkin, "İstanbul’un işi gücü, derdi tasası, devasa problemleri bitmiş gibi günlerdir duvar peyzajlarını tartışıyoruz. Deprem ve Kanal İstanbul, bu konu kadar konuşulmuyor. Altyapı problemleri asla tartışılmıyor. Trafik sorununu çözebilme iddiasında bile artık kimse bulunamıyor." ifadelerini kullandı.

“Neden yeşil deyince aklımıza peyzaj geliyor! Neden peyzajların maliyetleri üzerinden tartışmalar çıkartılıyor! Oysaki ihtiyacımız olan şey doğa!” ifadelerini kullanan Sevim, sosyal medya hesabı üzerinden şunları ifade etti:

“İstanbul’un işi gücü, derdi tasası, devasa problemleri bitmiş gibi günlerdir duvar peyzajlarını tartışıyoruz. Maliyetinden faydasına, güzelliğinden boyalara kadar atışmalar, tartışmalar sürüp gidiyor.

Oysaki İstanbul’un çözüm bekleyen çok problemi var.

Deprem ve Kanal İstanbul, bu konu kadar konuşulmuyor. Altyapı problemleri asla tartışılmıyor. Trafik sorununu çözebilme iddiasında bile artık kimse bulunamıyor. Bazı semtlerde de olsa, tehlikeli düzeylere çıkabilen hava kirliliğinin tarafına ise kimsecikler bakmıyor!

Bu işin bir yönü… Bir de yeşil yönü var!

Kim nerede iktidardaysa, yeşil hassasiyetini yitiriyor. Başka yerde, şehre rant gözüyle bakanlar, yeşilsever kesiliyor!

Bir de yeşili konuşacaksak, üçüncü ve gerçek bir yolu daha konuşmak durumundayız! Neden yeşil deyince aklımıza peyzaj geliyor! Neden peyzajların maliyetleri üzerinden tartışmalar çıkartılıyor!

Oysaki ihtiyacımız olan şey doğa!

Park değil, millet bahçesi değil hatta etrafına çit, kapısına gişe konulmuş kent ormanı bile değil…

A Parkı, B Millet Bahçesi değil örneğin Validebağ Korusu…

Bu noktada Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı olarak şu önerilerde bulunmak istiyorum:

İşe çevre ve doğa çalıştayı yaparak başlanmalı.

İstanbul’un tüm ilçelerinde, müdahale edilmemiş ormanlık alanlar oluşturulmalı.

Daha önce park olarak yapılmış büyük alanlar, büyük korular olarak yeniden yapılandırılmalı ve peyzaj uygulamaları sonlandırılmalı.

Daha önceden park yapım ve bakımları için ayrılan bütçeler, yeni doğal alanların açılması için kullanılmalı.

Şehrin içerisine kadar yeşilin yerleştirilmesi için, istisnasız tüm refüjlere ağaçlandırma yapılmalı.

Yenikapı ve Orhangazi Kent Parkları ile Üsküdar Sahili’ne yapılan sözde meydan peyzajdan arındırılarak hızla doğal alana dönüştürülmeli.

"Kentsel dönüşüm projelerinde her bina için yeşil alan zorunluluğu getirilmeli.”