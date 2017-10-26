Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nda görev değişimi

İSTANBUL, (DHA)- SAADET Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığını 2 yıldır sürdüren Enes Zahid Urhan bu görevini Yasin Kalaycı\'ya devretti. Kalaycı, “Partimizin güçlenmesine vesile olacak çalışmaları gerçekleştirmek için canla başla gayret edeceğiz” dedi.

Genç Saadet İstanbul \'da devir teslim heyecanı yaşandı. Genel merkez ve İstanbul\'un istişareleri neticesinde İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Teşkilatlanma Başkanı Yasin Kalaycı getirildi. Gerçekleştirilen törene İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, Gençlik Kolları eski İl Başkanı Enes Zahid Urhan, Hakan Tevfik Erdağı, Gençlik Kolları Genel Merkez Bölge Başkanı Muhammed Aydın, İl Başkanlık Divanı ve yönetim kurulu katıldı. İstanbul İl Başkanı Sevim yaptığı çalışmalarından dolayı Urhan ve ekibine teşekkür ederek görevi devralan Kalaycı\'ya yeni görevinde başarılar diledi.

“GENÇLİK TOPLUMUN HAZİNESİDİR”

Törende konuşan Enes Zahid Urhan, “Gençlik, toplumun hazinesidir. Bu hazinenin işlenerek ve geliştirilerek milletimiz, ülkemiz, coğrafyamız ve dünyamıza faydalı bireyler, yüksek ahlaklı sahibi, nitelikli nesiller yetiştirilmesi en mühim meseledir. Bu konuda gayret gösteren Milli Görüş Hareketi ve onun temsilcisi olan Saadet Partisi de en dinamik ve en güçlü gençlik yapılanmasına sahiptir. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da görevi beraberce yürüttüğümüz arkadaşlarımızın gayretinden daha fazla gayreti görevi devrettiğimiz kardeşlerimizin de göstereceğinden şüphemiz yoktur. Allah yardımcınız olsun” dedi.

“YARINA BUGÜNDEN HAZIRLANMA GAYRETİNDEYİZ”

Görevi devralan Kalaycı da kendilerine yüklenen sorumluluğun farkında olduklarını ve bu ağır mesuliyetin gerektirdiklerini yapma gayretinde olacaklarını vurguladı. Kalaycı, “Hareketimizin ve partimizin en dinamik teşkilatı olan gençlik kollarımıza bugüne kadar emek vermiş olan bütün büyüklerimize ve başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu yolda mücadele ederken dünü bilerek, yarına bugünden hazırlanma gayreti içerisinde olacağız. Gençlik çalışmalarımızın kalitesi ve niteliği camiamızın geleceğinin şekillenmesi bakımından büyük bir önem arz etmektedir. Çelikleşmiş gençlik teşkilatlarımızın azmi, gayreti ve heyecanıyla partimizin daha da güçlenmesine vesile olacak çalışmaları gerçekleştirmek için canla başla gayret edeceğiz” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)