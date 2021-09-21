Saadet Partisi: İstanbul'da ciddi bir barınma kriziyle karşı karşıyayız

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, "İstanbul'da ciddi bir barınma kriziyle karşı karşıyayız" açıklamasında bulundu.

Yurtlardaki kapasite yetersizliği ve ev kiralarındaki fiyat pahalılığı nedeniyle barınma sorunu yaşayan öğrenciler İstanbul’un birçok noktasında geceyi sokakta geçirme eylemi düzenlerken, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Konut üretiminde düzenleme, fiyatlara denetim yapılmalı"

Yazıcı, şunları söyledi: "Vatandaşımız kontrolsüz bir biçimde artan kiralar ve peş peşe gelen zamlı gıda fiyatları kıskacında hayatta kalmaya çalışıyor. Kiralar öyle bir uçuyor ki resmi veriler bile yakalayamıyor.

Yüksek konut ve kira fiyatlarının kontrolsüzlüğünün önüne bir an önce geçilmeli, konut üretiminde düzenleme ve fiyat denetimi yapılmalıdır. Hiç kimse en temel hak olan barınma hakkından mahrum bırakılmamalıdır.

Daha çok yol yaparak trafik sorunu çözülemediği gibi daha çok lüks konut yaparak da konut krizi çözülemez. İstanbul’daki 700 bine yakın boş konutun çoğu üst gelir grubuna hitap etmektedir. Konutlar artık üst gelir grubundan ziyade alt ve orta gruplar için de yapılmalıdır."