Saadet Partisi İl Başkanı'ndan siyasi partilere çağrı: Birlikte metrobüs durağına koşalım

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, tüm siyasi partilerin İstanbul il başkanlarını parti binasında kahve içmeye davet ederek “Saatler iş çıkışına denk geldiğinde, İstanbullular gibi bizde koşar adımlarla metrobüs durağına koşalım” çağrısında bulundu. Sevim, böylelikle İstanbul'un makam odalarında yönetilmeyeceğinin anlaşılacağını söyledi.



Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, İstanbul’u yönetenlere ve siyasi partilerin İstanbul İl Başkanları’na çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "Buradan İstanbul’u idare edenlere ve tüm siyasi partilerin İstanbul İl Başkanlarına açık çağrımızdır" diyen Sevim, diğer partilerin il başkanlarını

partisinin Cevizlibağ’daki İl Başkanlığında kahve eşliğinde İstanbul'u konuşmaya davet etti.

"Biz de nefes bile almakta zorlanalım!"



Partilerin İstanbul il başkanlarına "Saatler iş çıkışına denk geldiğinde, İstanbullular gibi bizde koşar adımlarla metrobüs durağına koşalım" çağrısında bulunan Sevim şunları söyledi:

"Oturabilmek şöyle dursun, kendimizi metrobüsün içine atabilmek için yarışalım.

Sıkış-tıkış bir ortamda yolculuk yapalım. Biz de nefes bile almakta zorlanalım!

"Bunu yapalım ki, İstanbullu’nun çilesine siz de ortak olun"



Bunu yapalım ki, İstanbullu’nun çilesine siz de ortak olun.

Bunu yapalım ki, ulaşımın sadece çakarlı ve alttan ısıtmalı araçlarla sağlanmadığına siz de vakıf olun.

Bunu yapalım ki, şehrin makam odalarından yönetilemeyecek bir yer olduğunun siz de farkına varın!"

