-SAADET PARTİSİ İFTARINDA PROTESTO İSTANBUL (A.A) - 21.08.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programından, protestocu bir grubun yol açtığı olaylar nedeniyle ayrıldı. İftarın düzenleneceği WOW Otelin girişinde toplanan protestocu grup, ''İstifa'' yazılı pankartlar açarak, Kurtulmuş aleyhine sloganlar attı. Düdük çalan gruptakiler, ellerindeki kırmızı kartları da havaya kaldırdı. Gruptakiler ayrıca, otele giriş yapan araçlara, Necmettin Erbakan'ın Ankara'daki il başkanları iftarında yaptığı konuşmanın bir bölümünü içeren metni dağıttı. Otele gelen Numan Kurtulmuş'un içeriye girişi sırasında protestocu grup ile protestoya tepki gösteren partililer arasında tartışma çıktı. Protestocu grubun, iftar yemeğinin verildiği salonda Kur'an-ı Kerim okunduğu sırada karşı grupla tartışmasını sürdürmesi üzerine arbede yaşandı. Olayı görüntülemek isteyen basın mensupları iki grubun arasında kalarak darp edildi. Polisin de müdahalesiyle protestocu grup dışarıya çıkarıldı. Yaşananların ardından darp edilen gazeteciler, olaya tepki göstererek salonu terk etti. Bunun üzerine Genel Başkan Kurtulmuş, içeride kalan basın mensuplarının yanına geldi. Gazetecilerinden özür dileyen Kurtulmuş, dışarıya çıkan basın mensuplarının tekrar salona dönmesini istedi. Partililerin ikna çabalarına rağmen dışarıdaki gazeteciler, toplu olarak programı izlememe kararı aldı. İftar yemeği sırasında da salonda sloganlar atarak protestoyu sürdüren grup, içerideki masa ve sandalyeleri devirdi. Grubun kendisine doğru yönelmesi üzerine Numan Kurtulmuş, iftar yemeğinin verildiği salondan ayrıldı. Polis olayı yatıştırmaya çalışırken, protestocu grup ise sloganlar eşliğinde eylemini sürdürüyor. Öte yandan, protestoyu gerçekleştiren gruptakiler Saadet Partisi İl Gençlik Kolları üyesi olduklarını söylediler. İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Akyüzlü ise böyle bir tepkiyi tasvip etmenin mümkün olmadığını belirterek, ''Kimse bunu teşkilat adına lanse edemez'' dedi.