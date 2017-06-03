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Politika

Saadet Partisi: Hükümet tüm politikalarına çekidüzen vermeli

“Türkiye ekonomik yönden zayıflıyor”

03 Haziran 2017 21:40

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidarın zihninde bir yorgunluk olduğunu, yeni politikalar üretilemediğini savunarak, “Hükümetin bütün politikalarına bir çekidüzen verme ihtiyacı var" dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel idare kurulu toplantısı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.  Konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, "Terörden bu kadar canı yandığını iddia eden Avrupa, Amerika kendi memleketlerinden birkaç kişinin canı yandığında ortalığı birbirine katan bizim bölgelerimizde meydana gelen olayları sanki olağanmış gibi karşılama havasına giriyor. Güya, bu silahlar IŞİD ile mücadele için veriliyor. Ancak herkes de biliyor bunun maksadı bu değil" dedi.

"Uzantıları Türkiye'de de olan terör örgütlerinin bir parçasına, bize bile verilmeyen gelişmiş silahların verilmiş olması ne dostlukla ne insafla bağdaşır" diyen Saadet Partisi lideri, Türkiye'nin başta Ortadoğu olmak üzere bölgede etkinliğinin silinmek istendiğini söyledi.

 

“Ege, Yunan denizi haline geliyor”

 

Tüm çabanın 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortadan kaldırılması' olduğunu savunan Karamollaoğlu, "Ege'deki 181 ada veya adacıkta artık yokuz. Ege'nin silahlanmış olmaması icap eder. Sadece onlar değil, Ege'de büyük adalarda da silahtan uzak tutulması gereken adalardır. Ama Yunanistan bu adalara yerleşti. Biz sadece uzaktan bir fotoğraf çektiriyoruz ve güya onlara gözdağı veriyoruz. Ama bu ciddi bir boyut kazandı. Böyle giderse Ege bir Yunan denizi haline gelecek. Bunun için hükümetin politikalarını anlamakta acziyet içindeyiz. Hükümetin bütün politikalarına bir çekidüzen verme ihtiyacı var" dedi.

 

“Türkiye ekonomik yönden zayıflıyor”

 

İktidarın zihninde bir yorgunluk olduğunu ve yeni politikalar üretilemediğini öne süren Karamollaoğlu, referandumu da hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Başkanlık sistemine iki sene sonra geçecektik ama fiilen geçtik. Hadi bakalım, bir gün sonra bütün problemlerimiz çözülecekti. Terör bitecekti, ekonomik problemler kalmayacaktı. Türkiye'nin dış politikası düzelecek, güçlü bir iktidar olup çıkacaktı. Hangisi gerçekleşti? Hiçbiri… Zaten böyle giderse bunların gerçekleşmesi mümkün değil. Türkiye ekonomik yönden güçlenmiyor tam tersine zayıflıyor."

Genel Başkan Karamollaoğlu, seçimlere şimdiden hazırlandıklarını söyledi.

 

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