Saadet Partisi, Hüda-Par ile görüşecek; gündem ittifak mı?

Erken seçim tarihinin 24 Haziran 2018 olarak belirlenmesinin ardından partilerin görüşmeleri sıklaşıyor. Hüda-Par'ın, gelecek hafta Saadet Partisi ile görüşeceklerini açıklaması "Gündem ittifak mı?" sorusunu beraberinde getirdi.

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, gelecek hafta Ankara'daki genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini söyledi.

Hüda-Par Diyarbakır İl Başkanı Metin Kaya, seçim ittifakıyla ilgili yaptığı açıklamada, herkese kapılarının açık olduğunu ve herkes ile görüşebileceklerini belirterek, siyasette düşmanlık olmayacağını söylemişti.

Hüda-Par daha önce yaptığı bir açıklamada da HDP ile ittifaka yeşil ışık yakmıştı.