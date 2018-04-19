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Gündem

Saadet Partisi, Hüda-Par ile görüşecek; gündem ittifak mı?

Hüda-Par daha önce yaptığı bir açıklamada da HDP ile ittifaka yeşil ışık yakmıştı

19 Nisan 2018 14:34

Erken seçim tarihinin 24 Haziran 2018 olarak belirlenmesinin ardından partilerin görüşmeleri sıklaşıyor. Hüda-Par'ın, gelecek hafta Saadet Partisi ile görüşeceklerini açıklaması "Gündem ittifak mı?" sorusunu beraberinde getirdi.

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, gelecek hafta Ankara'daki genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini söyledi.

Hüda-Par Diyarbakır İl Başkanı Metin Kaya, seçim ittifakıyla ilgili yaptığı açıklamada, herkese kapılarının açık olduğunu ve herkes ile görüşebileceklerini belirterek, siyasette düşmanlık olmayacağını söylemişti. 

Hüda-Par daha önce yaptığı bir açıklamada da HDP ile ittifaka yeşil ışık yakmıştı.

 

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