Saadet Partisi Genel Başkanı: "Sivas katliamı" demekten imtina ediyorum, katliam başka bir şey!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kendisine yöneltilen “Sivas katliamı demekten imtina mı ediyorsunuz?” sorusu üzerine, “Sivas katliamı demekten imtina ediyorum, çünkü hakikaten katliam başka bir şey" dedi.

Habertürk'ten Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Sivas katliamıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen bir soru karşılığında, “Sivas katliamı demekten imtina ediyorum, çünkü hakikaten katliam başka bir şey" diyen Karamollaoğlu, "Birisi gidip doğrudan insanları katlettiği zaman katliam olur. Orada bir kişinin gidip birisini doğrudan doğruya katlettiği vaki değil” yanıtını verdi.

Sivas Katliamı’nın yaşandığı dönem Sivas Belediye Başkanlığı yapan Karamollaoğlu, o dönem tavrıyla gündeme gelmişti. Karamollaoğlu, katliam sırasında otelin önündeki saldırgan güruha “gazanız mübarek olsun” diye seslenmiş, daha sonra konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda "gazanız mübarek olsun" sözünün aslında ‘dil sürçmesi’ olduğunu savunmuştu.

Karamollaoğlu, kendisine sorulan soruları şöyle yanıtladı:

Sivas katliamı konusunda bugüne kadar yaptığınız açıklamalarla kamuoyu vicdanını rahatlattığınızı düşünüyor musunuz?

Gerekli açıklamaları yaptığım kanaatindeyim.

“Sivas hadiseleri” diyorsunuz. Sivas katliamı demekten imtina mı ediyorsunuz?

Sivas katliamı demekten imtina ediyorum, çünkü hakikaten katliam başka bir şey. Evet, 33 kişi can verdi, bunu kabul ediyorum. Birisi gidip doğrudan insanları katlettiği zaman katliam olur. Orada bir kişinin gidip birisini doğrudan doğruya katlettiği vaki değil.

Peki, Madımak Oteli’nin müzeye dönüştürülmesine neden karşısınız?

Sivas’ta Sivaslıları sürekli üzecek bir hadiseyi gündemde tutacak bir anıt yapmak oradaki insanları yaralar.

Altında dönerci açıldığında ne hissetmiştiniz?

Bu bana o kadar çok soruluyor ki ben dönerci açıldığını bile bilmiyorum. Bu soruyu sormanıza çok üzüldüm. Bir işi bu kadar uç noktaya götürmek korkunç. Siz bu ifadeleri kullandıkça Türkiye’de huzur olmaz. Bundan emin olun.