Saadet Partisi Genel Başkanı: Parti olarak 15 şehidimiz var

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, 15 Temmuz darbe girişimine karşı koymak için insanların sokağa çıktığını anımsatarak, "Şehitlerimiz kanayan yaramız, sızlayan kalbimiz. Saadet Partisi olarak da 15 şehidimiz var" dedi.

Darbe karşısında duran milleti ve emniyet teşkilatını tebrik eden Kamalak, "Darbe girişimini şiddetle telin ediyoruz. Bu kabul edilemez bir durumdur. Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanıyor, sivil halkın üzerine tanklar sürülüyor... Bunlar kabul edilemez. Rabbim bu milleti, bir daha böyle bir girişimle karşılaştırmasın. İnşallah karşılaşmayacaktır da. Olanda hayır vardır. Bu durum Silahlı Kuvvetlerin içindeki çürük elmaların ayıklanmasına vesile olur. Ama ne olursa olsun şehitlerimiz, yaralılarımız var. Bunlar kanayan yaramız, sızlayan kalbimizdir. Saadet Partisi olarak da 15 şehidimiz var." diye konuştu.

Darbe girişimini haber aldıktan hemen sonra Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne gittiğini söyleyen Kamalak, şunları anlattı:

"Milli irade ve demokrasiye sahip çıkmak için darbe teşebbüsünün ortaya çıkmasının hemen ardından saldırıların yoğun bir şekilde yaşandığı sırada Genelkurmay ve Meclis'e doğru gittik. Adım atmak mümkün değildi. Genelkurmay'ın önüne vardık. Biz oradayken bomba patladı. Arkadaşlar daha ileri gitmenin doğru olmayacağını söylediler. Milletvekilleri de sığınaklara çekilmişti. Bu arada da silahlı çatışmalar vardı. Bu vesileyle, milli iradenin yanında olduğumuzu gösterdik. Darbeyi telin eden, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkan insanlar orada toplamıştı. Bu önemli bir gösterge. Hepsine teşekkür ediyor ve tebriklerimi sunuyorum."