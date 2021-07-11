Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Seçim Kanunu ve erken seçim hakkında konuştu. Karamollaoğlu, "Eğer o kanunu değiştirerek seçime gitmek istiyorlarsa, bu demektir ki gelecek temmuzdan önce seçim olmaz." dedi.

Manisa'nın yerel televizyon kanalı ETV’de "Erken seçim olur mu?" sorusuna Karamollaoğlu, "Karar verecek tek bir kişi. Meclis'te bu kararı verecek çoğunluk yok. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı, 'Gidelim derse gideceğiz, gitmeyelim derse gitmeyeceğiz.' Kararı kendisi verecek. Yalnız bazı gelişmeler Cumhurbaşkanı'nın aniden hadi bakalım hodri meydan deme ihitmalinide gündeme getiriyor. Şimdi mesela Seçim Kanunu gündemde." yanıtını verdi.

Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Seçim kanunu, ancak çıktığı tarihten 1 sene sonra uygulamaya girer. Daha önce giremez. Eğer o kanunu değiştirerek seçime gitmek istiyorlarsa, bu demektir ki gelecek temmuzdan önce seçim olmaz. O kanun farklı sebepten dolayı geliyorsa o zaman bugünkü kanunlarla sonbaharda seçime gitme kararı aldığı taktirde Cumhurbaşkanı'nın önüne engel çıkaracak bir güç yok."