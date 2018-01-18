Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Abdullah Gül 2019'da adayımız olabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü "kıymetli bir kardeşimiz" diye nitelendirerek, 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterebileceklerini söyledi.

İstanbul'daki bir otelde gerçekleştirilen 'Ulusal Basın Buluşması'nda konuşan Karamollaoğlu, sık sık Türkiye'de hukukun üstünlüğü ilkesinin çiğnendiğine dikkat çekerek, ülkede adaletin kalmamasına vurgu yaptı.

AKP ve MHP arasındaki ittifakı da değerlendiren Karamollaoğlu, bu işbirliğinin adına ‘milli ve yerli’ denmesinin diğer tarafın bu özelliklere sahip olmadığı anlamına gelmeyeceğinin altını çizdi. ‘İktidar sarhoşluğu’ yaşadığı ve ‘iktidarda kalma ısrarı’ taşıdığını belirttiği AKP’nin, karşısında olumlu bir hava istemediği için Saadet Partisi ile CHP arasındaki görüşmelerden rahatsız olduğunu belirten Karamollaoğlu, Türkiye’deki kutuplaşmayı artırması sebebiyle ‘ittifak’ kavramından uzak durduklarını ve herkesin konuşabileceği, istişare edebileceği bir platform üzerinde durduklarını ifade etti. AKP içinde de ‘düşündüklerini dile getirmekten kaçınan ciddi bir kesim’ olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, bu kişilerin de tanımlanan platformda kendilerini ifade edebileceklerini belirtti. AKP içerisinde çok kişinin kendisine gelerek, “İşler iyi gitmiyor, kötü durumdayız” dediğini ifade eden Karamollaoğlu, Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi birçok odakla bu konuda görüşmeler yaptığını sözlerine ekledi.

"Cumhurbaşkanı adaylığı için, CHP, MHP, HDP ve AKP tabanından oy olacak bir isim lazım"

Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanlığı adayı olabileceğine dair adı geçen eski Cumhurbaşkanı Gül’ün adaylığının mümkün olduğunu belirten Karamollaoğlu, adaylık için CHP, MHP, HDP ve AKP tabanından da oy alabilecek bir isim belirlenmesi gerektiğini ve bu ismin ikinci tura kalmadan galibiyet kazanmasının amaçlandığını ifade etti. Karamollaoğlu, Gül’ün adaylığı konusundaki iddialarla ilgili olarak, “Kıymetli bir arkadaşımız, tabii ki aday olabilir. Kendisi diyebilir, demesi de lazım. Öte yandan da belirttiğim gibi CHP, MHP, HDP ve AKP tabanlarından oy alabileceği yönünde de kanaat oluşması lazım" dedi.

"Birinci turda bile netice alacak bir aday çıkarabilir"

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanlığı için aday çıkaracağı açıklamasının ardından partisinin seçimlerin ikinci tura kalması durumunda herhangi bir adaya destek verip vermeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Karamollaoğlu, "Öyle bir aday çıkaracağız ki, tüm partilerin tabanından oy olacak. 5-6 kişi kamuoyu yoklamasıyla belirlenmeli. 3-5 ay geçsin, kamuoyu yoklamalarına başlayacağız. Seçimler ikinci tura kalmayacak gibi duruyor. Çıkayacak adaya bağlı. Öyle olmalı ki, birinci turda bile netice alacak bir aday çıkarabilir" diye konuştu.

"Bugün iktidarda bulunan kişiler bizim arkadaşımız yav, 30 yıl birlikte mücadele ettik"

AKP'nin kurucu ilkelerinden saptığını ve demokrasi, insan hakları talebiyle girilen Avrupa Birliği yolunun gelen eleştiriler üzerine "Başınıza çalın noktasına" geldiğini kaydeden Saadet Partisi lideri, "Bugün iktidarda bulunan kişiler bizim arkadaşımız yav. Biz geçmişte bu arkadaşlarımızla 30 yıl birlikte mücadele ettik. Şimdi birden bire ne oldu da bu kadar değişildi. İlk başlangıçta ben hiçbir zaman tasvip etmedim ama en azından bazı şeyler söylüyorlardı. Ortak akıldan, bir konu olduğunda istişare edilmesi gerektiğinden, insan hakları, hukukun üstün tutulmasından bahsediliyordu. Bunların hiçbir tanesi artık gündemde değil. Avrupa’daki insan hakları ve hukukun üstünlüğü prensibini kazanalım diye bu arkadaşların AB’ye razı olduğunu anlıyorum ama şimdi oradan bununla ilgili 2 tane tehdit gelince, 'Alın başınıza çalın' diyorlar. Esas kendilerinin başlangıçta talep ettikleri hususlar şimdi karşıdan geliyor, “Yok diyorlar bu sefer”. Anlamak mümkün değil ama bu memleket bizim. Birileri gidişatla ilgili endişeyi dile getirmek mecburiyetinde. Dinlenir dinlenmez… Ama en azından tarihe not düşülür, çünkü bu böyle gitmez. Mümkün değil. Bugün bu milletin içinde ciddi endişeler vardır. Ne demek adalete güvensizlik yüzde 85’e çıktı, adalet yok demek" yorumunda bulundu.