T24 LogoT24 Logo
Gündem

Saadet Partisi Genel Başkanı: Evet de hayır da çıksa infiale gerek yok; burası bizim memleketimiz

"İnşallah çıkacak netice, yarın çok büyük bir şey değiştirmeyecek"

16 Nisan 2017 18:34

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağlu, referandum sonucuna ilişkin "Hayır çıkarsa da kimsenin infiale kapılmasına gerek yok, evet çıkarsa da kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok. Burası bizim memleketimiz." yorumunda bulundu.

Referandum için oyunu Çankaya Lisesi'nde kullanan Karamollaoğlu, görevlilerin belgelerini kontrol etmesinin ardından 1066 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Karamollaoğlu, oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra sandık görevlilerine teşekkür etti. 

Okul çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, sonuç ne olursa olsun milletin tercihine saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti. 


Karamollaoğlu, Türkiye'de huzurun, barışın gelmesi ve ülkenin kalkınmasını sağlamak için adaletin tecelli etmesine gayret göstereceklerini belirterek, şunları kaydetti: 

"İnşallah çıkacak netice, yarın çok büyük bir şey değiştirmeyecek. Hayır çıkarsa da kimsenin infiale kapılmasına gerek yok, evet çıkarsa da kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok. Burası bizim memleketimiz. İnşallah güzel netice alırız ve inşallah bunun arkasından memleketimizde, huzur kamil manada teşekkül eder. Huzur da adaletin tecelli etmesine bağlıdır. Tekrar memleketimiz, milletimiz, bölgemiz ve insanlık için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

ETİKETLER

Temel KaramollağluSaadet Partisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24