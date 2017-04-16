Saadet Partisi Genel Başkanı: Evet de hayır da çıksa infiale gerek yok; burası bizim memleketimiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağlu, referandum sonucuna ilişkin "Hayır çıkarsa da kimsenin infiale kapılmasına gerek yok, evet çıkarsa da kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok. Burası bizim memleketimiz." yorumunda bulundu.

Referandum için oyunu Çankaya Lisesi'nde kullanan Karamollaoğlu, görevlilerin belgelerini kontrol etmesinin ardından 1066 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Karamollaoğlu, oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra sandık görevlilerine teşekkür etti.



Okul çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, sonuç ne olursa olsun milletin tercihine saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.



Karamollaoğlu, Türkiye'de huzurun, barışın gelmesi ve ülkenin kalkınmasını sağlamak için adaletin tecelli etmesine gayret göstereceklerini belirterek, şunları kaydetti:



"İnşallah çıkacak netice, yarın çok büyük bir şey değiştirmeyecek. Hayır çıkarsa da kimsenin infiale kapılmasına gerek yok, evet çıkarsa da kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok. Burası bizim memleketimiz. İnşallah güzel netice alırız ve inşallah bunun arkasından memleketimizde, huzur kamil manada teşekkül eder. Huzur da adaletin tecelli etmesine bağlıdır. Tekrar memleketimiz, milletimiz, bölgemiz ve insanlık için hayırlı olmasını temenni ediyorum."