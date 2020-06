Saadet Partisi'den salgın nedeniyle vatandaşların sıkıntılarını görünür kılmak için #SesimizBir kampanyası başlattı

Saadet Partisi yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların yaşadığı sıkıntıları görünür kılmak için #SesimizBir başlığı altında bir kampanya başlattı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı, başlattıkları bu çalışmayla her vatandaşın mağduriyetini dile getirebileceğini belirterek, "Bugüne kadar ne yazık ki duymazdan ve görmezden gelinen, ihmal edilen tüm vatandaşlarımızın sıkıntılarını ve yaşadıkları mağduriyetleri ülke gündemine daha güçlü taşımak için yeni bir çalışma başlatıyoruz. #SesimizBir başlığı altında yaşadığınız sıkıntıları, karşılaştığınız problemleri ve çözüm beklediğiniz konuları bizimle paylaşarak sizler de sesinizi duyurabilirsiniz. Bizler de her gün bu sıkıntıları, talepleri ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Krize dönüşen salgının "Suya sabuna dokunmayan, günü kurtarmaya yönelik adımlarla geçiştirilecek, suni gündemler oluşturularak üzeri örtülecek ve hafife alınacak bir kriz" olmadığını kaydeden Yazıcı orta ve küçük esnafın çaresiz bırakıldığını söyledi.

"#SesimizBir sloganıyla çalışma başlattık"

Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde ilk vakanın ortaya çıktığı tarih olan 11 Mart tarihinden bugüne birçok paket açıklandı, fakat açıklanan paketlerin insanımızın derdine tam anlamıyla çare olmadığı, günler, haftalar geçmesine rağmen hâlâ mağduriyet yaşayan sektörler, meslekler ve milyonlarca insanımızın olduğu görülmektedir. Biz Saadet Partisi olarak, salgının çıktığı ilk günden bugüne, her bir vatandaşımızı kapsayacak çözüm önerilerimizi kamuoyu ile paylaştık ve insanlarımızın yaşadığı mağduriyetleri, sıkıntıları ve taleplerini her zaman ve her zeminde dile getirdik.

"Bugüne kadar ne yazık ki duymazdan ve görmezden gelinen, ihmal edilen tüm vatandaşlarımızın sıkıntılarını ve yaşadıkları mağduriyetleri ülke gündemine daha güçlü taşımak için şimdi de #SesimizBir sloganıyla yeni bir çalışma başlatıyoruz. Çünkü görüyoruz ki; günlerdir kepenk kapatmış ve artık dayanacak mecali kalmamış olan esnaflarımıza bankaların yolu adres gösterilmekte, çözüm olarak da faiz ve borç batağı sunulmaktadır."

"Orta ve küçük esnaf her zaman ki gibi ezilmekte ve çaresiz bırakılmaktadır"

"Derdine derman olacak çözümler beklerken, bankaların insafına terk edilen insanımız, bankalarda da birçok sıkıntıyla karşılaşmaktadır. Bankalardan kredi almaya yönlendirilen vatandaşlarımız, bankaların yetersiz limitleri ile karşılaşmakta, eski müşterisi değilse müracaatları dahi kabul edilmemektedir. Her bankaya ayrılmış bir kredi limitinin olması nedeniyle, bankalar güçlü şirket ve gelir düzeyi yüksek müşterilerine kredi hakkı tanımayı tercih etmektedir. Maalesef, orta ve küçük esnaf ise bu süreçte de her zamanki gibi ezilmekte ve çaresiz bırakılmaktadır.

"İnsanlarımızın bir başka sıkıntısı ise, kalıcı çözümler üretmek yerine, adeta kanseri aspirinle tedavi etmeye çalışmak misali günü kurtarmak amacıyla bu süreçte çeşitli vergiler ve ödemeler 3 ay sonrasına ertelenmektedir. Sanki 3 ay sonra ekonomi düze çıkacak, her şey güllük gülistanlık olacakmış da 3 aylık kayıplarını esnaflarımız bir ayda telafi edecekmiş gibi günler ve aylar sonrası için umut vaat edilmekte, pembe tablolar çizilmeye çalışılmaktadır."

"Başlattığımız yeni çalışma ile tüm vatandaşlarımızın sesi olacak, sesine ses katacağız"

"Görmezden ve duymazdan gelinen ve artık takati kesilen insanlarımız da haklı olarak, bu vurdumduymazlık karşısında, 'Yıllarca çalıştım, didindim, vergimi ödedim; şartlar olağan olsa yine çalışır, helalinden kazanır, vergimi de yine öderim; fakat şartlar buna müsaade etmiyor. Şimdi zaman, devletin yıllarca ödediğim vergilerle ve tam anlamıyla sorunlarımıza çözüm üretme zamanıdır' diyor.

"İşte vatandaşlarımızın bu ve buna benzer sıkıntıları dile getirmek için Saadet Partisi olarak yeni bir çalışma başlatıyoruz. Berberlerimizden, çay ocağı, kafe ve restoran işletmecilerimize, ustalarımızdan, aşçılarımızdan, garsonlarımıza, çırak ve kalfalarımıza, kamyoncularımızdan, taksicilerimizden, otobüs şoförlerimizden, düğün salonu ve pastane işletmecilerimize, memurumuzdan, işçimizden, emeklimize, çiftçimize ve tüm esnaflarımıza; öğrencilerimizden, öğretmenlerimize, genciyle, yaşlısıyla ihmal edilen, sesi duyulmayan tüm vatandaşlarımızın sesi olacak, sesine ses katacağız."

"Yaşadığınız sıkıntıları, problemleri #SesimizBir başlığı altında bizimle paylaşın"

"Son olarak, buradan tüm vatandaşlarımıza da çağrıda bulunuyorum; asla ama asla yalnız ve kimsesiz değilsiniz. #SesimizBir başlığı altında yaşadığınız sıkıntılarınızı, karşılaştığınız problemleri ve çözüm beklediğiniz konuları bizimle paylaşarak sizler de sesinizi duyurabilirsiniz. Unutmayalım ki, sesimizi duyurdukça, sözümüzü çoğalttıkça, bir ve beraber oldukça daha güçlüyüz. Dile getireceğimiz mağduriyet kalmadığı, her bir vatandaşının derdine çözüm üretildiği, her bir insanımızın yüzünün güldüğü, yarınlara umutla baktığımız bir Türkiye temennisiyle..."