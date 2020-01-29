Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ağdağ: Elazığ'da Erdoğan gelecek diye cenazeyi beklettiler

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, Elazığ depreminde hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı cenaze namazı nedeniyle ailesine teslim edilmeden bekletildiğini öne sürdü.

TV5'te Kulis Ankara programında açıklamalarda bulunan Akdağ, Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin olduğu bölgeden izlenimlerini aktardı. Ağdağ, depremde hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesinin, cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak diye aileye teslim edilmeyerek bekletildiğini öne sürdü.

Saadet Partili Atik Ağdağ, bizzat şahit olduğu olayı şöyle anlattı:

“Meselâ bir cenaze sahibi, taziyeye gittiğimizde söyledi; dedi ki, ‘Biz geceden beri bekliyoruz, cenazemizi teslim edecekler diye. Sabah oldu teslim etmediler, öğlene yaklaştık; en son bir kamu görevlisi geldi, ‘İkindi namazına cumhurbaşkanı gelecek. Cenazeleri onunla beraber kaldıralım istiyoruz, ikindi namazında’ dedi. Taziye sahibi, ‘Ben de isyan ettim kardeşim’ dedi. ‘Benim cenazem, sizin siyaset unsurunuz olamaz ki. Ben cenazemi götüreceğim mahalleme. Bizim usulümüz bellidir. Orada beraber yaşadığı insanlarla helalleşsinler; sonrasında defnini yapayım.’

Ben, bunun Sayın Cumhurbaşkanının talebi olduğu kanaatinde değilim; ama oluşturulan siyasî iklim, oraya yaranmayı, hani bunlara yaranacak bir şeyler söyleyelim, gösterelim, yapalım ki o da beraberinde bir şey getirdiği için bu türden şeyler oluyor. Ben, taziye sahibinin bize ifade ettiğini söylüyorum. Sonra tabii itiraz edince alıyorlar cenazeyi.”