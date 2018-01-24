"Saadet Partisi, Erdoğan ile görüşecek ama 'Biz bu ittifakta yokuz' diyecek"

AKP ile MHP’nin yaptığı seçim ittifakının Saadet Partisi’nde (SP) olumlu karşılık bulmayacağı iddia edildi. SP'nin, 16 Nisan referandumunda olduğu gibi 'hayır' blokundaki partilere daha yakın durduğu öne sürüldü.

"Gül’ün aday olması halinde SP’nin tam desteğini alacağını AKP’den de önemli oranda destek geleceğini düşünüyor" diyen Erdem Gül'ün Cumhuriyet'teki kulis haberi şöyle:

Afrin oprasyonun gölgesi altında erken ya da zamanında yapılacak seçimler için de siyasi çalışmalar sürüyor. AKP ile MHP henüz son şeklini vermemekle birlikte prensip anlaşmasına vardıkları ittifakı genişletme hazırlıkları içine girdi. Bu hazırlıklarda ittifak için en önemli adreslerden biri de SP oldu. SP, seçimlerde yüksek oyu olmamasına karşın Necmettin Erbakan’ın milli görüş geleneğinin temsilcisi olması nedeniyle ittifak arayışlarında öncelikli parti haline geldi. Özellikle AKP açısından benzer tabana sahip olması nedeniyle de ittifak için tercih ediliyor. Bu nedenle AKP yönetiminin MHP ile anlaşarak SP’ye ittifaka dahil olma teklifi götürmesi bekeniyor. Bu teklifin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı da dile getiriliyor.

SP olumsuz

SP 16 Nisan referandumunda AKP-MHP bloku yerine “hayır” bloku içinde yer almıştı. SP geçtiğimiz günlerde de uyum yasaları ve seçim sürecine ilişkin yaklaşımlarını “Adil sistem-adil seçim” başlığı ile bir metin olarak kamuoyuna açıklamıştı. Bu sırada SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte AKP Genel Başkanı Erdoğan’dan da randevu istemişti. Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşmişti. Erdoğan’dan randevu gelmesi halinde yapılacak görüşmede SP’ye ittifaka katılma teklifi iletilmesi bekleniyor. Ancak edindiğimiz bilgiler, olası görüşmede, Karamollaoğlu’nun bu teklife olumsuz yanıt vereceğini gösteriyor.

‘OHAL’i kaldırın’

Görüşmede Karamollaoğlu’nun bloklaşmaya karşı olduklarını vurgulayarak, SP olarak AKP-MHP ittifakı içinde yer almayacaklarını belirtmesi bekleniyor. Karamollaoğlu görüşmede Meclis dışındaki partiler için getirilen 100 bin imza ve noter koşulunun adil seçim ilkesini zedelediğini belirterek bunun yumuştalmasını isteyecek. Karamollaoğlu ayrıca seçim giderken OHAL’in mutlaka kaldırılması gerektiğini de ifade edecek. Karamollaoğlu ittifak yerine yüzde 10 barajının kaldırılmasını ya da düşürülmesini de gündeme getirecek.

Gül faktörü

Erdoğan’ın randevu vermesi halinde gerçekleşecek görüşme öncesi AKP’liler SP içinde ön kulisler de yürütüyor. AKP’liler, SP tabanının Erdoğan’ı destekleyeceğini belirterek SP’nin mutlaka ittifak içinde yer alması gerektiği görüşlerini SP’lilere iletiyor. Parti yönetimi kesinlikle ittifaka girmeme eğilimi içinde. SP yönetimi, referandumda olduğu gibi “hayır bloku” partilerine daha yakın mesafede bulunuyor. Ancak bu aşamada SP, seçime mutlaka kendi kurumsal kimliği ile katılma ve mutlaka kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarma görüşünü seslendirecek. SP içinde seçimin ikinci tura kalması halinde parti tabanından Erdoğan’a destek çıkabileceğini görererek Abdullah Gül’ün aday olması gerektiğini savunanlar da bulunuyor. Bu partililer Gül’ün aday olması halinde SP’nin tam desteğini alacağını AKP’den de önemli oranda destek geleceğini düşünüyor.