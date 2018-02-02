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Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istedi

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep etti

02 Şubat 2018 21:22

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan randevu talep etti.

Dün İyi Partisi Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan randevu talep etti.

Önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen görüşmede, Karamollaoğlu'nun partisinin "Adil Sistem, Adil Seçim" çalışmasını gündeme getirmesi bekleniyor.

Uyum yasaları konusunda siyasi partilerle temaslarını sürdüren Saadet Partisi, daha önce CHP, İyi Parti ve Büyük Birlik Partisi ile görüşmüştü.

 

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Temel KaramollaoğluSaadet PartisiCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanrandevu

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