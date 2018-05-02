Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı; Madımak Katliamı sırasında Belediye Başkanı olan Karamollaoğlu sözlerine Pir Sultan Abdal ile başladı

Erken seçim kararının açıklanmasıyla birlikte, Türkiye siyasetindeki birçok gözün döndüğü yer olan Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayını Temel Karamollaoğlu olarak açıkladı. Sivas Katliamı’nın gerçekleştiği 1993 yılında kentin belediye başkanı olan ve katliamcılara yönelik söylediği iddia edilen "Gazanız mübarek olsun" sözleriyle eleştirilen Karamollaoğlu, adaylık konuşmasına Pir Sultan Abdal’ın sözleriyle başladı.

Konuşmasına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak başlayan Karamollaoğlu, "1 Mayıs, meydanın değil; insanın konuşulması gereken bir gün olmalıydı. Emeğin sömürülüyorsa sağcı olsan ne yazar solcu olsan ne yazar? Demiri demirle dövdüler biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar biri aç biri toktu. Zulmedenler de mazlumlar arasındakine böyle gelmiş böyle gitmiş. 24 Haziran, inşallah yeni dönemin başlangıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Madımak Katliamı sırasında Belediye Başkanı olan ve katliamın bir numaralı sanığı olan ve 17 yıldır firarda olan dönemin belediye meclis üyesi Cafer Erçakmak'ın hiçbir suçu olmadığını savunan Karamollaoğlu’nun Pis Sultan Abdal’dan alıntı yapması dikkat çekti.

Karamollaoğlu’nun Madımak açıklamaları

Karamollaoğlu 1977 yılında Millî Selamet Partisi'nden Sivas Milletvekili seçildi. 1980 askeri müdahalesinden sonra 1987 referandumuna kadar aktif siyasetten uzak kaldı. 1989 yılında Refah Partisi'nden Sivas Belediye Başkanlığına seçildi. Bir dönem Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 1994 Mahalli İdareler Seçimlerinde aynı ilde yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı seçildi.

1993 Sivas Katliamında saldırgan kitle Madımak Oteli'nin önündeyken yanlarına gittiğinde, 'Mücahit Temel' sloganlarıyla karşılandığı, kalabalığa hitaben "Bir defa şöyle bir fatiha okuyalım. Şunların ruhuna el fatiha diyelim" diye konuştuğu ve "Gazanız mübarek olsun" dediği basında çıkan haberlerde yer aldı.

Karamollaoğlu, bu sözlerle ilgili yıllar sonra verdiği bir röportajda "Hiç hatırlamıyorum. Bir kalabalığı nasıl teskin edersiniz? Onların gönlünü alarak... Orada, 'Oturun sakinleşin, bir Fatiha okuyun' dememin, demememin bir önemi yok ki" dedi.

Katliamın bir numaralı sanığı olan ve 17 yıldır firarda olan dönemin belediye meclis üyesi Cafer Erçakmak'ın hiçbir suçu olmadığını savunan Karamollaoğlu, katliamda yaşamını yitirenlerin yanarak değil, dumandan boğularak öldüğünü savundu. Karamollaoğlu, Madımak Oteli'nin utanç müzesine dönüştürülmesinin Sivas'a en büyük ihanet olacağını ve Türkiye'nin çok büyük acılar yaşadığını ama hiçbirinin bunun kadar istismar edilmediğini ileri sürdü.

1995 Genel Seçimlerinde Refah Partisinden Sivas Milletvekili olarak Parlamentoya girdi. Bu dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi olarak görev yaptı. Aynı dönemde Refah Partisi Grup Başkanvekilliğine seçildi. Bu görevini Refah Partisinin kapatılmasına kadar sürdürdü. Refah Partisi’nin Anayasa Mahkemesince kapatılmasından sonra Fazilet Partisine katıldı.

1999 seçimlerinde Sivas’tan yeniden Milletvekili seçildi. Mayıs 2000 tarihinde yapılan Saadet Partisi kongresinde Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde Saadet Partisi genel başkanlığı görevine seçildi.