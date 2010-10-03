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Politika

SAADET PARTİSİ BİTLİS TEŞKİLATI İSTİFA ETTİ BİTLİS (A.A)

03 Ekim 2010 18:57

-SAADET PARTİSİ BİTLİS TEŞKİLATI İSTİFA ETTİ BİTLİS (A.A) - 03.10.2010 - Saadet Partisi Bitlis il ve ilçe teşkilatındaki üyeler toplu istifa etti. Saadet Partisi Bitlis İl Başkanlığı binasında basın açıklaması yapan İl Başkanı Maşallah Erkoç, il ve ilçe teşkilatındaki üyelerin partiden toplu olarak istifa ettiğini söyledi. 11 Temmuzda gerçekleşen büyük kongreden sonra meydana gelen olaylar nedeniyle Saadet Partisi'nin bir derlenme ve toparlanma adresi olmaktan çıktığını ifade eden Erkoç, şöyle konuştu: ''Bitlis il ve ilçe teşkilatındaki üyelerimizle birlikte Saadet Partisi'nden toplu olarak istifa ediyoruz. İstifamızın gerekçesi 11 Temmuzda gerçekleşen büyük kongreden sonra, meydana gelen olaylar. Bu olayların ardından, Saadet Partisi bir derlenme ve toparlanma adresi olmaktan çıktı. Önce ahlak ve maneviyat söylemiyle yola çıkan bir partiden, ahlak ve maneviyat değerlerimizle bağdaşmayan iftira, hakaret, yalan ve fiili saldırılar gerçekleşmiştir. Teşkilat mensuplarımız kardeş kavgasına sürüklenmek istenmiştir. Kavgalı ve güvensiz bir birliktelik yerine, dostça bir ayrılığın daha doğru olacağına inandığımız için, Saadet Partisi'nden istifa ediyoruz. İl ve ilçe yönetimleri istifalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bitlis ve ilçe teşkilatındaki üyelerimizle birlikte istifa ettik.'' Erkoç, bundan sonra Numan Kurtulmuş'un genel başkanlığında sürdüreceği harekete mutabık kaldıklarını ve onunla hareket edeceklerini bildirdi.

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