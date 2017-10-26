Saadet Partisi: Bir gece ansızın seçim kararı alınabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son günlerde sıkça "Bir gece ansızın" ifadeleri kullandığına dikkat çekerek, "Bir gece ansızın TEOG kaldırılıyor, üniversiteye geçiş sistemi değiştiriliyor. Bir gece ansızın belediye başkanları istifa ettiriliyor. Türkiye bir gece ansızın seçim kararıyla karşı karşıya kalabilir" dedi.

Erdoğan’ın istifasını istediği belediye başkanlarına da değinen Karamollaoğlu, “Bu başkanlar niçin istifa ettiriliyor? İstifa etmek istemeyen başkanlar ‘gereği yapılır’ diyerek ne ile tehdit ediliyor?” diye sordu.

Karamollaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin esas problemi her şeyin bir gecede ansızın olması"

Sayın Cumhurbaşkanı son günlerde "Bir gece ansızın gelebiliriz, bir gece ansızın vurabiliriz" ifadesini sıkça kullanmakta. Oysa Türkiye’nin esas problemi de budur. Her şeyin bir gecede ansızın olması. İşlerin düşünmeden ve planlanmadan yapılması.

Bir gece ansızın TEOG kaldırılıyor, üniversiteye geçiş sistemi değiştiriliyor. Bir gece ansızın belediye başkanları istifa ettiriliyor. Bu gidişle Türkiye bir gece ansızın seçim kararıyla karşı karşıya kalabilir. Öyle anlaşılıyor ki, iktidar attığı her adımı ülkeyi değil seçimi düşünerek atıyor.

"Gidişat AKP'nin daha da erimesine sebep olacaktır"

İktidardaki arkadaşlar zannediyorlar ki şahıslar değiştirilince problemler giderilecek ve kaybedilen oylar geri gelecek. Halbuki bu gidişat eriyen ve her geçen gün toplum nezdinde güvenilirliğini kaybeden AKP’nin daha da erimesine sebep olacaktır. Çünkü yürütülen süreç çok garip ve cevaplanması gereken önemli sorular var. Bunu hep birlikte yaşayarak göreceğiz.

Bu başkanlar niçin istifa ettiriliyor? İstifa etmek istemeyen başkanlar, "gereği yapılır" diyerek ne ile tehdit ediliyor? Eğer bu başkanların hukuksuz icraatları varsa neden yargı yolu değil de tehdit ve istifa yolu seçiliyor? Maalesef bu soruların hiç birinin net bir cevabı yok.