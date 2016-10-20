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Politika

Saadet Partisi: Başkanlık sistemine 'hayır' demiyoruz

Kamalak konuyla ilgili teklifi gördükten sonra üzerinde daha rahat konuşabileceklerini belirtti

20 Ekim 2016 22:49

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, "Başkanlık sistemine 'hayır' demiyoruz dedi. Kamalak açıklamasında "Asıl önemli olan üretim biçimidir. Eğer senin ekonominin, milyonlarca işsize cevap veremiyorsa dış borcun 700-800 milyar dolara ulaşmış ise yönetim biçimin ister krallık olsun, ister parlamenter sistem olsun bunun bir önemi yok" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, başkanlık sistemine "hayır" demediklerini belirterek, asıl önemli konunun "üretim biçimi" olduğunu söyledi.

Kamalak, başkanlık tartışmalarını yakından takip ettiklerini ve AKP'nin hazırlayacağı taslağı görmek istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç tarafından geçtiğimiz aylarda ifade edilen "Cumhurbaşkanlığı sistemi"ne dikkati çeken Kamalak, söz konusu öneride, "Meclis'in başkanı azledemeyeceğini ancak başkanın Meclis'i fesih yetkisi olduğunu" aktardı.

Kamalak, bunun demokratik olamayacağını ve böyle bir teklifin kabul edilemeyeceğini belirterek, "Başkanın kararname çıkarma yetkisi olacak, bu demokrasiye uygun değil. Örneğini KHK'lar ile şu an yaşıyoruz. Parlamento var devlet yeniden yapılandırılıyor ama OHAL'de bir işe yaramıyor." görüşünü savundu.

AKP'nin kısmen paylaştığı "Başkanı da parlamentoyu da halk seçecek" önerisini beğendiklerini vurgulayan Kamalak, bu öneriyi kendilerinin de desteklediklerini bildirdi.

"Eğer senin ekonomin milyonlarca işsize cevap veremiyorsa, dış borcun 700-800 milyar dolara ulaşmış ise yönetim biçimin ister krallık olsun, ister parlamenter sistem olsun bunun bir önemi yok" diyen Kamalak, hem demokratik hem de üretimi destekleyen bir başkanlık sisteminin ise başarıya ulaşabileceğini iddia etti.

Kamalak, "Başkanlık sistemine 'hayır' demiyoruz ama asıl önemli olan üretim biçimidir" diyerek, asıl konunun Almanya gibi ülkenin sanayileşerek, üretim alanlarının genişlemesi olduğuna dikkati çekti. Kamalak ayrıca konuyla ilgili teklifi gördükten sonra üzerinde daha rahat konuşabileceklerini vurguladı.

 

 

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