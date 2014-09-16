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Yaşam

Saadet Partisi Başkan Yardımcısı: Üniversitelilerin yüzde 60’ı cünüp geziyor

Gençlerin temizlikten uzaklaştığını savunan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Akkiraz, 'Üniversiteli gençlerin yüzde 60’e cünüp geziyor' ifadesini kullandı

16 Eylül 2014 21:25

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Akkiraz, AKP hükümetinin politikalarını eleştirdiği konuşmasında, “Üniversiteli gençlerimizin yüzde 60’ı cünüp geziyor” deyip sorumlu olarak da AKP’yi işaret etti. 

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Akkiraz, AKP hükümetinin politikalarını eleştirdiği konuşmasında, “Üniversiteli gençlerimizin yüzde 60’ı cünüp geziyor” ifadesini kullandı. Akkiraz  hangi kaynağa dayandırdığı anlaşılmayan oranların sorumlusu olarak da AKP’yi gösterdi.

 

Gençler temizlikten uzak

 

haberartibir.com’da yer alan habere göre, Akkiraz, Saadet Partisi Çorum il divan toplantısında yaptığı konuşmada AKP hükümetinin programlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

62. hükümet programının Türkiye’deki sorunların artarak devam edeceğinin habercisi olduğunu ifade eden Akkiraz şöyle konuştu: 

“Günümüz gençleri temizlikten uzak yetişiyor. Öyle ki gusül abdesti almayı bilmeyen birçok gencimiz var. Üniversiteli gençlerin yüzde 60’e cünüp geziyor.”

AKP programını eleştiren Akkiraz “Programın hiçbir satırında din ve ahlakını geliştirmeye, ahlaki çöküntüyü önlemeye yönelik tek bir cümle yoktur, toplum çürüyor. Toplumumuzda boşanmalar arttı, fuhuş, hırsızlık, kumar, kavgalar her geçen gün artıyor. Kısacası yeni hükümet programı tam bir fiyaskodur” ifadelerini kullandı.

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